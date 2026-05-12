Cannes Lions: Do poroty se zapojilo rekordní množství nezávislých agentur

Cannes Lions oznámilo složení poroty pro výběr finalistů letošního festivalu. Porota vybere kreativní práce světové úrovně, které budou následně posuzovány, oceněny a oslavovány během Mezinárodního festivalu kreativity Cannes Lions, který se koná 22.–26. června 2026.
Letošní globální sestava spojuje rozmanitou skupinu odborníků reprezentujících celé spektrum disciplín napříč kreativním odvětvím. Mezi porotci je letos výrazně silnější zastoupení regionů Pacifiku a Afriky, včetně vůbec prvních porotců z Etiopie, Namibie a Zimbabwe, a také více než 40 nezávislých agentur, které se v porotě objevují poprvé. Mezi významné milníky patří také agentura HumanSense, nezávislá agentura zastupující vůbec prvního porotce Cannes Lions ze Srí Lanky.
„Porota pro výběr shortlistu hraje v rámci ocenění zásadní roli. Jejich práce při rozpoznávání průlomové kreativity nastavuje standard excelence, který festival oslavuje. Letošní sestava spojuje výjimečný okruh talentů napříč různými specializacemi a trhy. Jejich jedinečné zkušenosti zajistí, že shortlist bude reprezentovat inovativní práci posouvající celé odvětví vpřed. Děkujeme našim porotcům za čas a úsilí věnované výběru prací, které nastaví globální kreativní standard pro nadcházející rok,“ uvedl k letošnímu složení poroty Simon Cook, generální ředitel LIONS.
Porotci pro výběr finalistů pro rok 2026 byli jmenováni:
Zážitek ze značky a aktivace
- Alkisti Stolp | CEO, McCann, Německo
- Anton Kim | Chief Marketing Officer, Forte, Kazachstán
- Cristina Re Calegari | Vedoucí marketingu a komunikace, Synlab Italia, Itálie
- Deh Bastos | Kreativní a obsahový ředitel, Paim, Brazílie
- Delali Dzidzienyo | Vedoucí marketingu a korporátních záležitostí, First National Bank Ghana, Afrika
- Eka Kipiani | Kreativní ředitelka a zakladatelka, Supermarket, Gruzie
- Florencia Loda | Chief Creative Officer, draftLine, AB InBev, Argentina
- Heinrich Vejlgaard | Výkonný kreativní ředitel, Robert/Boisen & Like-Minded, Dánsko
- Humza Ijaz | Managing Director, vedoucí designu a digitálních produktů, Accenture Song, Blízký východ
- Ivan Landzhev | Chief Creative Officer, gutsandbrainsDDB, Bulharsko
- Jan Ott Hendrik | Výkonný kreativní ředitel, BBDO Beijing, pevninská Čína
- Jon Biggs | EMEA Executive Creative Director, Monks, EMEA
- Jonelle Ricketts | Vedoucí marketingu, IKEA, Kanada
- Josephine Muvumba | Managing Director, MetropolitanRepublic, Uganda
- Karla Bonilla | Prezidentka a Chief Creative Officer, Fire Creative, Portoriko
- Kit Koh | Group Executive Creative Director, Leo Shanghai, pevninská Čína
- Laurent Marcus | Ředitel inovací a technologií, Special Group, Austrálie
- Mabel Adeteye | Vedoucí značek a marketingové komunikace, Wema Bank, Nigérie
- Márton Jedlicska | Výkonný kreativní ředitel, Publicis Groupe, Maďarsko
- Moumita Pal | Národní kreativní ředitelka, Dentsu Creative, Indie
- Nina East | Group Creative Director, Ogilvy, Austrálie
- Penny Sadlier | Managing Director, LePub Singapore a PG One APAC, Singapur a APAC
- Ricardo Aspiazu | SVP – Creative and Brand Design, Verizon, USA
- Ricardo Mendoza | Chief Creative Officer, Ogilvy, Guatemala
- Rizek Jildeh | Vedoucí strategie, Adpro&, Jordánsko
- Rob Longuet | Kreativní ředitel, Dentsu Creative, Aotearoa Nový Zéland
- Saakshi Verma Menon | Chief Marketing Officer, Foods, PepsiCo, Indie
- Sebastien Zanini | Chief Creative Officer, Dentsu Creative Paris, Francie
- Shu Hung | Global Chief Creative Officer, AKQA, globální
- Veronica Ruiz del Vizo | CEO, Amarillo Creative Lab, Venezuela
- Warunyoo Sorasetsakoon | Výkonný kreativní ředitel, BBDO Bangkok, Thajsko
- Winston Binch | Chief Brand and Experience Officer, GALE, US
Kreativní strategie
- Aki Spicer | Chief Strategy Officer a konzultant, dříve Cashmere a Monks, USA
- Amine Bennis | CEO, Tribal Casablanca, Maroko
- Carmen Rodriguez | Global Chief Growth Officer, GUT, globální
- David Halter | Chief Practice Officer, Dentsu Creative, Austrálie
- Emeka Obia | Regionální vedoucí strategie, Publicis West Africa, západní a střední Afrika
- Gil Kemami | CEO Pan-Africa, Twotone Global, Keňa
- Lulu Cuevas | Ředitelka strategie, Cultura de Marcas, LATAM
- Maria Galleriu | International Chief Strategy Officer, 72andSunny, globální
- Nilakshi Medhi | Chief Strategy Officer, Publicis Groupe, Indonésie
- Rowena Bhagchandani | CEO a spoluzakladatelka, BLKJ Havas, Singapur
- Shawna Ross | Chief Strategy Officer, Dentsu Creative, USA
- Taciana Lopes | SVP Marketing and Communications, Mastercard, Brazílie
- Tarek Sioufi | Chief Strategy Officer, Grey London, Velká Británie
Design
- Akinpelumi Okelola | Senior Design Specialist, NBCUniversal, globální
- Andrea Castro | Art Director, Joystick, Kostarika
- Anna Yates | Výkonná kreativní ředitelka, Host Havas, Austrálie
- Anselmo Tumpić | Spoluzakladatel a výkonný kreativní ředitel, Studio Tumpić/Prenc, Chorvatsko
- Anthony Shea | VP, Design Director, Arnold, USA
- Bastien Baumann | Chief Design Officer, Publicis Groupe, USA
- Bronwen Rautenbach | Spoluzakladatelka a kreativní partnerka, Sunshinegun, Afrika
- Camila Moleta | Zakladatelka, MORE GRLS, Brazílie
- Colin Yesutor | Kreativní ředitel, Havas Africa, Ghana a Nigérie
- David Allard | Výkonný kreativní ředitel, Sid Lee, Kanada
- David Fischer | Kreativní ředitel a člen výkonné rady, Scholz & Friends, Švýcarsko
- Elin Eskilsson | Kreativní ředitelka a brand designérka, Kid Collective AB, Švédsko
- Emma Barratt | Global Executive Creative Director, Wolff Olins, globální
- Eva Stetefeld | Managing Partner a výkonná kreativní ředitelka, DDB, Německo
- Joachim Roncin | Vedoucí designu, Maison Fantôme, Francie
- Jyrki Poutanen | Chief Creative Officer, United Imaginations, Finsko
- Nina Granath | Kreativní ředitelka, Stockholm Design Lab, Švédsko
- Raya AbuJaber | Kreativní ředitelka, Jordánsko
Direct
- Alex Pineda | Chief Creative Officer, Horizon FCB, MENA
- Arthur Tsang | Chief Creative Officer, McCann China, Greater China
- Ashish Khazanchi | Managing Partner, Enormous, Indie
- Awing Chen | Zakladatel a kreativní partner, Good Percent, Asie
- David Fraser | Výkonný kreativní ředitel, BMF, Austrálie
- Dudu Mokholo | Chief Marketing Officer, Pernod Ricard, Afrika a Blízký východ
- Emmanuel Amankwah | Výkonný kreativní ředitel, ReZultz Advertising M&C Saatchi, Ghana
- Felipe Paniago | Chief Marketing Officer, Reclame AQUI, Brazílie
- Gabriela Ortiz Chacón | Kreativní ředitelka, PARADAIS TBWA, Ekvádor
- Jenny Mak | Výkonná kreativní ředitelka a partnerka, jnr., Austrálie a Aotearoa Nový Zéland
- Jesús Rasines | Chief Creative Officer, Havas Creative, Španělsko
- Johan Køhler | Kreativní ředitel, NoA | &Co., Dánsko
- Kelsey Hodgkin | CEO a partnerka, Special US, USA
- Mateusz Mroszczak | Chief Creative Officer, VML, Singapur
- Nobuhiro Arai | Výkonný kreativní ředitel, AKQA Tokyo, Japonsko
- Odile Breffa | Ředitelka strategie, Innocean Berlin, Německo
- Pannarai Juanroong | Výkonná kreativní ředitelka, Ogilvy, Thajsko
- Sally Alzaza | Regionální kreativní ředitelka, Interesting Times, MENA
- Sehee Kim | Kreativní ředitelka, Innocean, Jižní Korea
- Shani Gershi | VP Creative and Strategy, Kendago, globální
- Steph Mackie | Spoluzakladatelka a Co-Chief Creative Officer, Mackie Biernacki Inc., globální
- Tawanda Mahobele | Creative Lead, TBWA, Zimbabwe
- Third Domingo | Zakladatel a předseda, IdeasXMachina Hakuhodo, Filipíny a APAC
- Volkan Dalkılıç | Chief Creative Officer, Publicis Groupe, Turecko
- Zeynep Orbay | Kreativní ředitelka, Wieden+Kennedy Amsterdam, Nizozemsko
Entertainment
- Amy Mowafi | spoluzakladatelka a generální ředitelka, MO4 Network, Egypt
- Andrea Corvetto | výkonný ředitel, Circus Grey, Peru
- Brian Carley | kreativní ředitel (Chief Creative Officer), Razorfish, USA
- Georgina McKinnon | generální ředitelka obsahu, Omnicom Media Group, APAC
- Jason Harvey | výkonný viceprezident a generální manažer, BET+, USA
- Justin Gomes | zakladatel a kreativní ředitel, Bananas, Jihoafrická republika
- Mauro Ramalho | kreativní ředitel, Publicis Brasil, Brazílie
- Michael Nagy | výkonný kreativní ředitel a partner, Jung von Matt DONAU, Rakousko
- Olena Martynova | marketingová ředitelka, Starlight Media, a generální ředitelka, Starlight Creative, Ukrajina
- Yune Aranguren | ředitelka hlavních značek, AB InBev, Mexiko
Film
- Alvaro Rodrigues | generální ředitel, kreativní ředitel a zakládající partner, Made, Brazílie
- Ángela Pacheco | výkonná kreativní ředitelka, El Ruso de Rocky, Španělsko
- Asli Sahin | výkonná kreativní ředitelka, Ogilvy, Německo
- Dimitri Guerassimov | kreativní ředitel, VML France, a kreativní ředitel, Colgate-Palmolive, WPP, region EMEA
- Graeme Jenner | výkonný kreativní ředitel, LePub Johannesburg, Jihoafrická republika
- Ie Tjer Wang | výkonný kreativní ředitel, The Shout Group, Malajsie
- Imani Ellis | generální ředitelka a zakladatelka, CultureCon, USA
- Ion Cojocaru „Lutzu“ | ředitel obsahu, McCann, Rumunsko
- Jenny Glover | kreativní ředitelka, Zulu Alpha Kilo, Kanada
- Kanit Mingmuang | výkonný kreativní ředitel, Wolf BKK, Thajsko
- Nonthaporn Ketmanee | senior kreativní ředitelka, Leo, Hongkong SAR
- Otavio Schiavon | viceprezident a kreativní ředitel, BETC HAVAS, Brazílie
- Penny Brown | vedoucí produkce, Droga5 ANZ, součást Accenture Song, Austrálie
- Quods Ouaissi | kreativní ředitel, TNC – thenext.click, Maroko
- Richard Williams | skupinový výkonný kreativní ředitel, VML, Austrálie
- Ruchi Sharma | zakladatelka a kreativní ředitelka, HumanSense, Srí Lanka
- Sean Vij | kreativní ředitel a scenárista, USA
- Steve Cochran | kreativní ředitel, Saatchi & Saatchi, Aotearoa Nový Zéland
- Thabang Manyelo | výkonný kreativní ředitel, The Odd Number, Jihoafrická republika
- Theodore Perdikakis | místopředseda a vedoucí kreativy, attp, Řecko
- Toby Allen | kreativní ředitel, Anomaly, Londýn, Velká Británie
Film Craft
- Akanksha Seda | režisérka, Good Morning Films, Indie
- Ale Houston | generální ředitel a zakladatel, The Lab, Paraguay
- Ali Rguigue | generální ředitel, Artcoustic, Maroko
- Amy Coomber | produkční ředitelka, Neverland, Velká Británie
- Amy Gozalka | skupinová kreativní ředitelka, TBWA\Chiat\Day Chicago, USA
- Archie López | generální ředitel, Panamericana Films, Dominikánská republika
- August Jorfald | režisér a scenárista, NewsLab, Norsko
- Colin Foo | senior kreativní ředitel a supervizor vizuálních efektů (VFX), thequietlab, Singapur
- Diana Revelo | zakladatelka a výkonná producentka, Akira Cine, Kolumbie a LATAM
- Hélène Daubert | viceprezidentka pro tvorbu, BETC POP, Francie
- Iwona Mnich | výkonná producentka, Papaya Films, Global
- Izzy Ehrlich | senior střihačka a partnerka, School Editing, Kanada
- Jet Omoshebi | senior kolorista, Goldcrest Post Production, Velká Británie
- Katlego Baaitse | filmová režisérka, Spitfire Films, Jihoafrická republika
- Luciana Pessoa | výkonná ředitelka a partnerka, Lado Animation, Brazílie
- Mohamed El Zayat | filmový režisér, nezávislý, Egypt
- Nadine Kriegelstein | vedoucí R&Studios, Das Rund GmbH, Rakousko
- Nathalie Le Caer | výkonná producentka, Iconoclast, Francie
- Oshoveli Shipoh | výkonný kreativní ředitel, StreetLeader Creative, Namibie
- Phuong Vu | kreativní ředitelka, Antiantiart, Vietnam
- Rebekah Kelly | výkonná producentka, FINCH, AUNZ
- Rodrigo Butori | skupinový kreativní ředitel, McCann New York, USA
- Rodrigo „Coco“ Casas | skupinový kreativní ředitel, VML México, Mexiko
- Thom Glover | kreativní ředitel, American Haiku, USA
- Tim LeGallo | produkční ředitel, Ogilvy, Severní Amerika
- Wendi Chong | vedoucí produkce a výkonná producentka, BBH, Singapur
- Yoshiki Ishii | generální ředitel a výkonný producent, kirameki inc. a TAKAKKEI Inc., Japonsko
- Zelalem Woldemariam | generální ředitel a hlavní kreativní ředitel, Zeleman Communications, Etiopie
Zdraví a wellness
- Dr. Adjoa B. Asamoah | ambasadorka zákona THE CROWN Act a generální ředitelka, ABA Consulting, USA
- Arjen Tarras | výkonný kreativní ředitel, VML, Belgie
- Catherine Huang | ředitelka pro veřejné záležitosti, Gilead Sciences, Tchaj-wan
- Charlie Godinet | výkonný kreativní ředitel, Daylight, Aotearoa Nový Zéland
- Karl Johnson | viceprezident a skupinový kreativní ředitel, Klick Health, USA
- Kate Torrance | viceprezidentka a vedoucí značky, SickKids Foundation, Kanada
- Katie McMorran | skupinová výkonná ředitelka, Saatchi & Saatchi Health, Global
- Lina Polimeni | senior viceprezidentka a marketingová ředitelka pro spotřebitelský segment, Eli Lilly and Company, USA
- Mohamed El Nagdy | kreativní ředitel, ‿ and us, SAE
- Patty Huang | výkonná viceprezidentka a skupinová kreativní ředitelka, 21GRAMS, součást Real Chemistry, USA
- Sadie Mayes | přidružená kreativní ředitelka, VCCP Health, Velká Británie
- Sarah Amatori | kreativní ředitelka, McCann Health Boot, Itálie
Média
- Ahmed Kapadia | předseda představenstva a generální ředitel, Synergy Group, Pákistán
- Aurelia Noel | vedoucí inovací a transformace, dentsu X, Global
- Binh Le Ba An | obchodní ředitel, Zalo Business, Vietnam
- Chris Colter | výkonný ředitel pro mediální strategii A/NZ, Accenture Song, AUNZ
- Christina Lu | generální ředitelka, Zenith China, pevninská Čína
- Duncan Southgate | globální specialista na kreativitu a média, Kantar, Global
- Eileen Ooi | prezidentka APAC, PHD Asia Pacific, Malajsie
- Hemalatha Subramanian | vedoucí omnichannel marketingu, M.H.Alshaya, SAE
- Jackie Lyons | strategická ředitelka, Havas Media Network, Severní Amerika
- John Halpin | generální ředitel, WPP Media, Aotearoa Nový Zéland
- LaToya Christian | zakladatelka a strategická poradkyně, Brazen, USA
- María José Ezquerra | generální ředitelka, Havas, Argentina a Uruguay
- Martin Woska | kreativní a strategický ředitel, TRIAD, Slovensko
- Maya Kusybi | obchodní ředitelka pro strategii, Zenith Media, MENA
- Michelle Sarpong | vedoucí aktivace, the7stars, Velká Británie
- Monica Blanco | strategická ředitelka, PHD, Kostarika
- Preeti Nadgar | strategická ředitelka, Starcom, USA
- Promise Oduh | přidružená ředitelka, mediaReachOMD, Nigérie
- Rafael Urbano | generální ředitel, Carat, Španělsko
- Rafet Fatih Özgür | senior viceprezident pro značku a propagaci, Turkish Airlines, Turecko
- Rajna Cuculić | výkonná ředitelka, WPP Media, Chorvatsko
- Swapnil Patel | spoluprezident, Attention Arc, USA
- Urania Agas | provozní ředitelka, WPP Media, Kanada
- Valeria Brasil | ředitelka komunikace a médií, Wieden+Kennedy, Brazílie
Outdoor
- Andi Olbés | skupinový kreativní ředitel, BBDO Guerrero, Filipíny
- Anthony Eigbe | kreativní ředitel pro západní Afriku, TECNO Mobile Global, Nigérie
- Biboy Royong | výkonný kreativní ředitel, Dentsu Creative Philippines, Filipíny
- Camilo Carvajal | kreativní ředitel, LePub Bogotá, Kolumbie
- Danger Bea | výkonná viceprezidentka a výkonná kreativní ředitelka, West BBDO, USA
- Erika Kohnen | skupinová kreativní ředitelka, Droga5 New York, součást Accenture Song, USA
- Galaletsang Kgoathe | kreativní partnerka, Ogilvy, Jihoafrická republika
- Jose Ignacio Solari | kreativní ředitel, Puerto Chile, Chile
- Kayoung Seo | kreativní ředitelka, Cheil Worldwide, Jižní Korea
- Leopold Kreczy | vedoucí kreativního výkonu a kreativní ředitel, Wien Nord Serviceplan, Rakousko
- Lisa Carrana | výkonná vedoucí uměleckého oddělení, M+C Saatchi, Velká Británie
- Madis Ots | kreativní ředitel, Salama, Estonsko
- Magda Szmilewska | mediální ředitelka, Oatly, Global
- Malek Ghorayeb | kreativní ředitel, Publicis Communications Levant, Libanon
- Mandy Wong | generální ředitelka, TBWA\Singapore, Singapur
- Miguel Durão | kreativní partner, Stream and Tough Guy, Portugalsko
- Mohamed Bareche | výkonný kreativní ředitel, Havas, Paříž a Blízký východ
- Rafael Barthaburu | kreativní ředitel, VML, Uruguay
- Ramy El Sakka | kreativní ředitel, BPG, SAE
- Sarah Dornieden | kreativní ředitelka, Jung von Matt SPREE, Německo
- Suchitra Gahlot | národní kreativní ředitelka, McCann India, Indie
- Tamara Cross | kreativní ředitelka, MG OMD, Velká Británie
- Tejali Shete | zakladatelka a kreativní ředitelka, Roll Dot Agency, Global
- Thea Heber B Iversen | kreativní textařka, Monologtheateret, Norsko
- Thembalethu Msibi | spoluzakladatel a kreativní ředitel, BlackSwan, Jihoafrická republika
- Tommy Cehak | výkonný kreativní ředitel, Leo, Austrálie
- Wei Wen Kong | kreativní ředitel, Muma, Malajsie
PR
- Andres Ortiz | partner a generální ředitel, LLYC, Kolumbie
- Björn Mellstrand | vedoucí strategie a poradce, JMW Kommunikation / JMWGolin, Švédsko
- Chad Song | ředitel vize (Chief Vision Officer), CRACK THE NUTS Inc., Global
- Deirdre Murphy | globální partnerka pro klienty, Ketchum, Global
- Eleanor Sullivan | strategická ředitelka, Burson, Velká Británie
- Felipe Braz Costa | výkonný kreativní ředitel, Edelman, EMEA
- Keri-Ann Stanton | hlavní stratéžka a zakladatelka, K.A.Muses Group (Pty) Ltd, Jihoafrická republika
- Khaled Elseginy | vedoucí komunikace značky, Feminine Care, a obchodní vedoucí Levant E2E, P&G, Asie, Blízký východ a Afrika
- Louisa Hager | skupinová kreativní ředitelka, Weber Shandwick, USA
- Marc Antoine Koreki | výkonný ředitel, Havas Africa Côte d’Ivoire, Pobřeží slonoviny
- Max Burt | generální manažer, One Plus One Communications, Aotearoa Nový Zéland
- Nozipho Tshabalala | generální ředitelka, The Conversation Strategists, Global
- Omawumi Ogbe | zakladatelka a výkonná partnerka, GLG Communications, Nigérie
- Peter de Albuquerque | výkonný stratég a zakladatel, PEDAL, Global
- Shelley Sorensen | výkonná viceprezidentka, Dentsu Creative, USA
- Silvia Lenberger | vedoucí globální zkušenosti se značkou, Nestlé, Global
- Sonia Huria | vedoucí značky, sociálních sítí a korporátní komunikace, Maddock Films, Indie
- Vladimír Bystrov | managing partner, Bison & Rose, Česká republika
Sociální sítě a tvůrci obsahu
- Aditya Sunilkumar | výkonný kreativní ředitel a vedoucí digitálu, Havas Creative Worldwide, Indie
- Adriano Abdalla | kreativní ředitel, PROS, Brazílie
- Ben Lilley | kreativní předseda, HERO/McCann Australia, Austrálie
- Bridget Harpur | vedoucí marketingu, Volkswagen Group Africa, Jihoafrická republika
- Carla Leveratto | vedoucí Creative Works, Google, Itálie
- Carlos Rodriguez | globální kreativní ředitel, Frank at Omnicom, Global
- Corianda Dimes | senior manažerka marketingové strategie reklam, Netflix, USA
- Dawid Szczepaniak | kreativní předseda, VML, Polsko
- Francesco Grandi | kreativní ředitel, LePub London, Velká Británie
- Genevieve Gransden | výkonná kreativní ředitelka, DAVID London, Velká Británie
- Jan Propach | výkonný kreativní ředitel, Saatchi & Saatchi, Global a Evropa
- Joel Rodriguez | vedoucí kontextového plánování, Translation / UnitedMasters, USA
- Monica Tailor | ředitelka sociálního marketingu, McCann Content Studios, Global
- Patt Nitikarn | výkonný ředitel, We Are Social, Thajsko
- Sanya Grujicic | výkonná kreativní ředitelka, Monks, Kanada
- Sarah-Jane Lowes | vedoucí sociálních sítí a digitálu, Droga5 Dublin, součást Accenture Song, Velká Británie a Irsko
- Sharon Mills | hlavní kreativní konzultantka, SMC Consulting, Ghana
- Shinsuke (Sawa) Sawasaki | skupinový výkonný kreativní ředitel, Havas, Japonsko
- Sibu Mabena | zakladatelka a kreativní ředitelka, Duma Collective, Jihoafrická republika
73. ročník festivalu se koná od 22. do 26. června v Cannes ve Francii. Informace o vstupenkách najdete na www.canneslions.com.