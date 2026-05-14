Agentura POS Media získala třikrát zlato v soutěži Shop! Global Awards 2026

Hned tři in-store vystavení z dílny agentury POS Media uspěla v letošním ročníku prestižní světové soutěže Shop! Global Awards.

Soutěž Shop! Global Awards patří k těm nejprestižnějším v oboru shopping marketingu. Potkává se v ní silná mezinárodní konkurence a představují se ta nejlepší retailová řešení z produkce předních světových agentur. V soutěži se utkávají vítězné realizace národních kol členských zemí mezinárodní sítě Shop!/POPAI. Ty potom hodnotí mezinárodní porota složená z expertů z firem jako Mondelēz International, The Hershey Company, Nestlé nebo Coca-Cola HBC.

Do letošního ročníku Shop! Global Awards bylo přihlášeno téměř devadesát inovativních retailových řešení, které posuzovalo třináct porotců. Porota hodnotila především kreativitu, technické zpracování, funkčnost, výrobní kvalitu, udržitelnost i celkový dopad na shopper experience.

3 zlaté pro POS Media

Fantastický úspěch zaznamenala v rámci Shop! Global Awards 2026 instorová agentura POS Media, která si z New Orleans odváží hned tři první ceny. „Je to pro nás obrovská čest a zároveň ocenění naší práce. Vzhledem k tomu, že jsme do letošního ročníku přihlásili čtyři vystavení a zlato získaly tři z nich, jde skutečně o mimořádný úspěch,“ říká ředitelka POS Media, Dana Běloušková.

Z dílny POS Media Czech Republic porotu nejvíc zaujala instore vystavení pro značky Magnum, Purina Gourmet a Proud. Česká republika se díky nim zařadila po bok světových retailových lídrů z USA, Velké Británie, Brazílie či Japonska. „Naše agentura získala v soutěži Shop! Global Awards zlato i vloni. Letos se nám tento úspěch podařilo nejen navázat, ale dokonce ho ztrojnásobit. Znovu se tak potvrdilo, že i lokální retailová řešení dokážou obstát v silné mezinárodní konkurenci,“ dodává Dana Běloušková.

