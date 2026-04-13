Zlatý středník prodlužuje. Přihlášky lze posílat do 21. dubna

Jedna z největších komunikačních soutěží v Česku prodlužuje deadline pro podání přihlášek. Nově se lze přihlašovat do 21. dubna.

Zlatý středník je česko-slovenská profesní soutěž, která hodnotí komunikační projekty a firemní interní i externí média vznikající v České republice a na Slovensku. Vyhlašuje ji Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA).

V letošním ročníku mohou přihlašovatelé soutěžit celkem ve 21 hlavních a devíti oborových kategoriích. Nejvyšším oceněním soutěže zůstává Grand Prix. Novinkou letošního ročníku je ovšem kategorie zaměřená na využití umělé inteligence, která reaguje na rostoucí roli AI nástrojů při plánování, realizaci i vyhodnocování komunikačních kampaní.

Mezi hlavními kategoriemi zůstává také kategorie Regiony, která byla do soutěže přidána loni a zaměřuje se na projekty s dopadem na lokální a regionální komunity.

Do soutěže se mohou hlásit firmy, agentury, neziskové organizace i veřejné instituce. Přihlášené projekty musí být realizovány v období od ledna 2025 do března 2026. O vítězích na podzim rozhodne odborná porota složená z předních zástupců oboru.

Redakce MAM

