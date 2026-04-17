Ocenění pro influencery, kteří sázejí na etiku a kreativitu. Anketa SOWA vstupuje na český trh

Nejúspěšnější slovenská anketa pro osobnosti sociálních sítí SOWA expanduje do České republiky. Projekt, který již 5 let úspěšně běží na Slovensku, přichází ocenit české tvůrce v 10 kategoriích. Odborným garantem českého ročníku se stala marketingová agentura Fragile, která při sestavování nominací kladla důraz na etiku, transparentnost, kreativní přístup a autenticitu.
Do prvního kola hlasování vstupuje více než 250 nominovaných tvůrců. Mezi nimi jsou nejen velká jména jako Nikol Leitgeb, Karel Kovář (Kovy), Vojtěch Kotek, Ewa Farna, Natálie Schejbalová (Tady Tali) nebo Martin Prágr, ale také menší influenceři, kteří sice nemají statisíce sledujících, ale za to mají autentický obsah i silnou komunitu.
Nejde tak o další soutěž popularity, ale o ocenění pro influencery, známé osobnosti a tvůrce, kteří mají opravdový přínos a svoji práci dělají transparentně a férově. O vítězích rozhodne veřejnost ve dvou kolech hlasování, přičemž finálová trojice z každé kategorie se představí na velkolepém galavečeru. Ten proběhne 13. června 2026 v hlavním vysílacím čase jedné z předních českých televizních stanic.
Role garanta ankety se ujala agentura Fragile, která při výběru nominovaných neposuzovala pouze počty sledujících, ale zaměřila se na profesionalitu, osobní kreativní rukopis a zodpovědnost tvůrců vůči jejich publiku.
„Budoucnost marketingu není v dosahu, ale v důvěře. Končí éra influencerů jako pasivních reklamních ploch. SOWA je pro nás platformou, která ukazuje, že nejúspěšnější influenceři roku 2026 jsou ti, kteří hrají fér a jsou pro své publikum i brandy důvěryhodnými partnery,“ uvádí COO Fragile Šárka Wagenknecht důvody, proč se agentura rozhodla přijmout roli garanta ankety a podílet se tak na kultivaci influencer marketingu.
Důraz na etiku a zákonná pravidla
Klíčovým pilířem českého ročníku SOWA je dodržování etických pravidel a transparentnost. Nominace vycházejí z principů iniciativy Férový influencer (ferovyinfluencer.cz), která bojuje proti skryté reklamě, klamání spotřebitele a má za cíl kultivovat trh influencer marketingu.
„V nominacích jsme šli do hloubky. Dohlíželi jsme na to, aby v seznamu byli tvůrci, kteří berou svou profesi vážně – což znamená především transparentní označování spoluprací. Pro nás je to základní projev profesionality a my chceme skrze anketu SOWA ukázat, že nejúspěšnější jsou právě ti, kteří jsou pro svou komunitu kreativní a zároveň transparentní ohledně reklamy,” vysvětluje dále Tereza Srbová, Influencer Marketing Team Leader ve Fragile.
SOWA vstupuje na český trh jako etablovaný brand se silným zázemím. „Projekt má na Slovensku pětiletou historii. Viděli jsme příležitost, jak ocenit kvalitní tvůrce i v Česku a nastavit standardy pro tento dynamický trh,“ uvádí organizátor ankety Štefan Šperka.
Finálový galavečer 13. června slibuje nejen ocenění nejlepších tvůrců, ale i diskuzi o budoucnosti lidského prožitku v éře nastupující AI a syntetického obsahu.