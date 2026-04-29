ADC Czech Creative Awards 2026 hlásí první ocenění: Young Spotlight míří k Paměti národa

Ještě před slavnostním ceremoniálem ADC Czech Creative Awards 2026 vyhlašuje porota první cenu: Young Spotlight (dříve Like Generace Z). Cena se každoročně uděluje jediné práci: té, která nejvíce rezonovala u mladé studentské poroty napříč všemi shortlistovanými pracemi soutěže.
ADC Czech Republic dlouhodobě podporuje nastupující generaci kreativců: kromě podpory různých studentských iniciativ nebo hackathonů studujícím poskytuje i vstupy zdarma na ceremoniál.
Letos cenu Young Spotlight udělili studující předmětu Řízení multimediálních projektů a Multimediální komunikace na Vysoké škole ekonomické v Praze. Vybrali práci Dokázali bychom se i my postavit zlu? od agentury OAK Prague a Bistro Films pro klienta Paměť národa (Post Bellum).
Cena Young Spotlight odráží pohled nastupující generace kreativců na současnou tvorbu a každoročně doplňuje hodnocení mezinárodní odborné poroty ADC Czech Creative Awards o perspektivu těch, kdo do oboru teprve vstupují.
Studující sestavili individuální shortlisty a následně se 28. dubna sešli k osobnímu zasedání. Ve společné diskuzi vybrali devět finálních prací: Cenzurovaná realita, BEEF, Konsent, Zvíře není jen dárek, Dokázali bychom se i my postavit zlu?, Sue Ryder Wear, The Game of Your Life, Velký vlastenecký výlet a Hele Motorka! Všechny práce jsou k dispozici v galerii ADC Czech Creative Awards 2026.
Vítězná práce přesvědčila porotu craftem na hollywoodské úrovni, silnou režií, aktuálností tématu a kontrastem dětského voiceoveru s motivem vojenské povinnosti. „Nejsilnější moment hodnocení nastal ve chvíli, kdy se porotci spontánně začali vyjadřovat k tomu, kdo by do války nastoupil a kdo ne. Tehdy mi běhal mráz po zádech,“ říká Babet Gburíková, stratég Agentury GEN a lektorka VŠE.
Lektor Richard Stiebitz, kreativní ředitel Agentury GEN a člen ADC, doplňuje, že u printu kampaně se vedla diskuze o využití AI: „Použití AI nebylo bráno pozitivně: porotě vadilo použití nástroje, který škodí životnímu prostředí a zasahuje do lidského soukromí. Mnohem více by dali přednost craftu v klasické postprodukci. I proto porotci hlasovali jen pro film.“
Porotu tvořili: Klára Dernerová, Sabina Pletanová, Adéla Kukačková, Maroš Marko, Klára Štěpaníková, Marie Čoubalová, Olexandra Stefanyšyn a Martin Blahuta.
Slavnostní ceremoniál ADC Czech Creative Awards 2026, kde budou vyhlášeni vítězové ve všech kategoriích, proběhne dnes, 29. dubna 2026, v Nové spirále na pražském Výstavišti.