Značkou roku je Apple, nejpopulárnější opět Alza. Heureka vyhlásila ShopRoku 2025

I v době velkých výzev se české e-commerce daří a vedle zavedených značek se o slovo hlásí i střední a menší e-shopy. Ukázala to soutěž ShopRoku 2025, kterou pořádá nákupní rádce Heureka. Letos byla poprvé vyhlášena také kategorie Brand Challenger, která oceňuje rychle rostoucí značky, jež posouvají hranice svého segmentu.
Apple, Lego, Růžový slon, OnlineShop, Eva.cz, Alza.cz a agentura Advisio. To je sedm vítězů soutěže ShopRoku 2025. Porota i veřejnost v ní vyzdvihla jak stabilní značky, tak obchody, které zaujaly svým přístupem k zákazníkům.
„Letošní, již sedmnáctý ročník soutěže na jednu stranu potvrdil silnou roli některých stálic české e-commerce, ale zároveň přinesl i příjemné novinky. Nově oceněné e-shopy ukázaly, že i v zavedených segmentech je prostor pro inovace a růst,“ říká k soutěži ShopRoku 2025 David Chmelař, CEO společnosti Heureka, která soutěž pořádá.
„Nově zavedená kategorie Brand Challenger ukazuje, že český e-commerce trh stále nabízí prostor pro progresivní vývoj a pokrok. Vyzdvihuje e-shopy, které rychle rostou, zlepšují svou viditelnost i výkon a dokazují, že i v zavedených kategoriích se dá zamíchat kartami,“ doplňuje CCO Heureky Ondřej Hnát.
Top značky i ti, kdo je dohánějí
Kategorie Značka roku oceňuje dlouhodobé lídry trhu, kteří si udržují silnou pozici v očích zákazníků i stabilní výkonnost napříč segmenty. V letošním ročníku soutěže ShopRoku si toto ocenění odnesla společnost Apple, která potvrdila svou dominantní pozici před druhým Samsungem a třetím Xiaomi.
Úplnou novinkou letošního ročníku ShopRoku je ocenění Brand Challenger, kterou letos vyhrála značka LEGO. Hodnocení se zaměřuje na značky s nejvýraznějším růstem a schopností rozhýbat svou kategorii, tedy na ty, kdo se můžou brzy stát vyzyvateli dlouhodobých lídrů. Vyzdvihuje e-shopy, které v posledním roce výrazně posílily svou pozici, získaly pozornost zákazníků a prokazatelně rostou rychleji než konkurence, a to jak z pohledu zájmu, tak výkonu.
Cenu kvality získal e-shop Eva.cz, který tak předstihl loňského vítěze SpokojenyPes.cz. Tato kategorie dlouhodobě reflektuje skutečnou zákaznickou zkušenost a patří mezi nejrelevantnější ukazatele úrovně služeb v české e-commerce. Vítěz je vybírán na základě dlouhodobého hodnocení Ověřeno zákazníky, které vyhodnocuje zpětnou vazbu od reálných nakupujících.
Erotický segment podruhé mezi vítězi
Dlouhodobým vítězem Ceny popularity je e-shop Alza.cz, který svou pozici obhájil i v letošním roce. „Cena popularity je jedinou kategorií soutěže ShopRoku, kde o výsledku rozhodují přímo zákazníci prostřednictvím veřejného hlasování. To z tohoto ocenění činí důležitý ukazatel oblíbenosti značky mezi širokou veřejností. Jak se potvrzuje už několik let po sobě, Alza.cz si dokáže udržet silnou a stabilní podporu zákazníků,“ vysvětluje Hnát.
Cena Heureky dlouhodobě vyzdvihuje obchody s přesahem do společnosti, inovativním pojetím a jasně definovanými hodnotami. Vítěze vybírá odborná porota složená z expertů české a slovenské e-commerce scény s cílem ocenit projekty, které jsou nejen obchodně úspěšné, ale přinášejí i originální pojetí a inspirativní přístup k podnikání. V letošním roce získal toto ocenění erotický e-shop Růžový slon, který tak navázal na loňský úspěch intimního segmentu.
„Růžový slon svým přístupem ke klientům a inovativním pojetím segmentu erotických produktů ukazuje, že i v méně tradičních oblastech e-commerce lze nastavovat vysoké standardy a inspirovat ostatní. Je vidět, že projekty s jasnými hodnotami a odvahou měnit zaběhnuté způsoby podnikání získávají uznání odborné poroty i zákazníků,“ říká k vítěznému e-shopu Ceny Heureky David Chmelař.
Kdo získal cenu za udržitelnost?
Internetový obchod OnlineShop si odnáší první cenu v kategorii Udržitelného e-shopu. Ta se zaměřuje na obchody, které dlouhodobě posouvají hranice v odpovědném podnikání s uvědomělým přístupem k udržitelnému provozu. Do toho se řadí jak postoj k ekologii, tak i férovost nebo transparentnost.
Posledním letošním vítězem je společnost Advisio, která si odnáší první místo v kategorii Agentura roku. Prvenství zde připadne tomu, kdo spravuje nejvíce z oceněných e-shopů.
Přehled vítězů
Značka roku
- místo: Apple
- místo: Samsung
- místo: Xiaomi
Brand challenger
- místo: LEGO
- místo: Roborock
- místo: Dewalt
Cena Heureky
- místo: Růžový slon
- místo: Ekokoza.cz
- místo: BaaVi
Cena udržitelného e-shopu
- místo: OnlineShop
- místo: VUCH
- místo: nanoSPACE
Cena kvality
- místo: Eva.cz
- místo: Spojený pes
- místo: 4camping
Cena popularity
- místo: Alza.cz
- místo: NaturaMed
- místo: Lidl-shop.cz
Agentura roku
- místo: Advisio