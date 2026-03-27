Sodastream láká zákazníky na finále Ligy mistrů v Budapešti

Společnost Sodastream spustila v Česku spotřebitelskou soutěž, jejíž hlavní výhrou jsou dvě vstupenky na finále Ligy mistrů UEFA 2026 v Budapešti a ubytování. Celková hodnota ceny může dosáhnout až 200 tisíc korun. Soutěž spouští integrovanou marketingovou kampaní.
Sodastream jako partner soutěže Ligy mistrů přináší českým zákazníkům šanci zažít vrchol klubové sezony přímo z tribuny. Ve hře jsou dvě vstupenky na finále včetně ubytování na jednu noc pro dvě osoby v celkové hodnotě až 200 000 Kč.
Soutěž vychází z jednoduché myšlenky – velké fotbalové momenty jsou plné emocí a fanoušci je rádi prožívají i při sledování zápasů doma. „Se Sodastream si fanoušci mohou připravit nápoj na domácí fandění přesně podle vlastní chuti a zároveň se zapojit do hry o účast přímo na stadionu. Každý registrovaný nákup totiž znamená další šanci být u toho osobně,“ říká Martin Michelík, marketingový manažer Sodastream pro ČR, SR a Maďarsko.
„Soutěž bude podpořena marketingovou kampaní, která zahrne televizní i digitální komunikaci, aktivity na sociálních sítích, spolupráci s lokálními influencery a využití POS materiálů u vybraných partnerů,“ dodává.
V období od 1. března do 23. dubna 2026 stačí zakoupit jakýkoli produkt Sodastream, ať už jde o výrobník, bombičku, příchuť nebo lahev a zaregistrovat doklad o nákupu na soutěžním webu. Každá registrovaná účtenka nebo faktura představuje samostatnou šanci na výhru hlavní ceny. Zaregistrovat lze i větší množství účtenek.