Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Sodastream láká zákazníky na finále Ligy mistrů v Budapešti

Společnost Sodastream spustila v Česku spotřebitelskou soutěž, jejíž hlavní výhrou jsou dvě vstupenky na finále Ligy mistrů UEFA 2026 v Budapešti a ubytování. Celková hodnota ceny může dosáhnout až 200 tisíc korun. Soutěž spouští integrovanou marketingovou kampaní.

Sodastream jako partner soutěže Ligy mistrů přináší českým zákazníkům šanci zažít vrchol klubové sezony přímo z tribuny. Ve hře jsou dvě vstupenky na finále včetně ubytování na jednu noc pro dvě osoby v celkové hodnotě až 200 000 Kč.

Soutěž vychází z jednoduché myšlenky – velké fotbalové momenty jsou plné emocí a fanoušci je rádi prožívají i při sledování zápasů doma. „Se Sodastream si fanoušci mohou připravit nápoj na domácí fandění přesně podle vlastní chuti a zároveň se zapojit do hry o účast přímo na stadionu. Každý registrovaný nákup totiž znamená další šanci být u toho osobně,“ říká Martin Michelík, marketingový manažer Sodastream pro ČR, SR a Maďarsko.

„Soutěž bude podpořena marketingovou kampaní, která zahrne televizní i digitální komunikaci, aktivity na sociálních sítích, spolupráci s lokálními influencery a využití POS materiálů u vybraných partnerů,“ dodává.

V období od 1. března do 23. dubna 2026 stačí zakoupit jakýkoli produkt Sodastream, ať už jde o výrobník, bombičku, příchuť nebo lahev a zaregistrovat doklad o nákupu na soutěžním webu. Každá registrovaná účtenka nebo faktura představuje samostatnou šanci na výhru hlavní ceny. Zaregistrovat lze i větší množství účtenek.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover_2026-12
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-12
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

MAM Exkluzivně v časopise

Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ