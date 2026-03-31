Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Kreativní CAPTCHA: 257 důvodů, proč navštívit galerii přihlášených prací ADC Czech Creative Awards 2026

Soutěž ADC Czech Creative Awards 2026 zveřejňuje galerii všech přihlášených prací. Na adrese adcawards.cz je od dnešního dne k dispozici 257 prací, které se ucházejí o nejprestižnější české kreativní ocenění. Vítězové budou vyhlášeni 29. dubna 2026 v pražské Nové spirále.

Mezi nejaktivnější přihlašovatele patří VML, WMC/GREY, Publicis Groupe, Zaraguza a DDB. Práce soutěží napříč 41 kategoriemi v šesti sekcích – Advertising, Engagement, Experience, Business Creativity, Craft a Design. Letos přibyly dvě nové kategorie: v sekci Advertising kategorie Online visual a v sekci Craft pak podkategorie AI Craft in Production. Tradičně největší konkurenci představují klasické filmové formáty a craftová kategorie Film Direction. Letos zaznamenaly největší zájem přihlašovatelů kategorie Outdoor, Advertising for Good a v sekci Craft zas Casting.

Spolu se zveřejněním galerie bylo zahájeno hodnocení prací, které probíhá ve dvou fázích. V první hodnotí porotci a porotkyně přihlášky online prostřednictvím webu adcawards.cz. Druhou fázi tvoří osobní zasedání kmenových porot v Praze, plánované na 21.–23. dubna. Shortlisty budou zveřejněny 24. dubna.

O nejlepších kreativních pracích rozhoduje přes padesát porotců a porotkyň z celé Evropy. Zastoupeny jsou mimo jiné Slovensko, Švýcarsko, Nizozemsko, Německo, Rakousko, Litva, Rumunsko, Bulharsko, Gruzie a Ukrajina. Advertising Jury, jejímž prezidentem je Manuel Wenzel, Chief Creative Officer TBWA\Switzerland, hodnotí vše od klasických ATL formátů přes digitální komunikaci až po kreativitu s reálným byznysovým dopadem. Art Jury se zaměřuje na kategorie Craft a Design s důrazem na kvalitu řemesla a vizuální úroveň – v jejím čele stojí Ramona Todoca, Creative Director z agentury Wieden + Kennedy v Amsterdamu.

Letošní ročník je zarámován heslem „ADC Awards are the new CAPTCHA“, které reflektuje vyrovnávání se kreativního průmyslu s nástupem generativní umělé inteligence a masové produkce obsahu. V době, kdy online prostor zaplavují výstupy umělé inteligence, je role oborových ocenění pro kultivaci trhu a nastavování benchmarků důležitější než kdy dřív.

Všechny přihlášené práce získávají možnost účasti v evropském klání ADC*E Awards. ADC*E je součástí organizace The One Club for Creativity a úspěchy v soutěži se promítají do Global Creative Rankings.

Galerie je dostupná na adcawards.cz. Vstupenky na slavnostní ceremoniál budou v prodeji na webu soutěže začátkem dubna.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-13
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-13
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

a blue background with lines and networks illustration
MAM Další zajímavé čtení

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ