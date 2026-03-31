Kreativní CAPTCHA: 257 důvodů, proč navštívit galerii přihlášených prací ADC Czech Creative Awards 2026

Soutěž ADC Czech Creative Awards 2026 zveřejňuje galerii všech přihlášených prací. Na adrese adcawards.cz je od dnešního dne k dispozici 257 prací, které se ucházejí o nejprestižnější české kreativní ocenění. Vítězové budou vyhlášeni 29. dubna 2026 v pražské Nové spirále.
Mezi nejaktivnější přihlašovatele patří VML, WMC/GREY, Publicis Groupe, Zaraguza a DDB. Práce soutěží napříč 41 kategoriemi v šesti sekcích – Advertising, Engagement, Experience, Business Creativity, Craft a Design. Letos přibyly dvě nové kategorie: v sekci Advertising kategorie Online visual a v sekci Craft pak podkategorie AI Craft in Production. Tradičně největší konkurenci představují klasické filmové formáty a craftová kategorie Film Direction. Letos zaznamenaly největší zájem přihlašovatelů kategorie Outdoor, Advertising for Good a v sekci Craft zas Casting.
Spolu se zveřejněním galerie bylo zahájeno hodnocení prací, které probíhá ve dvou fázích. V první hodnotí porotci a porotkyně přihlášky online prostřednictvím webu adcawards.cz. Druhou fázi tvoří osobní zasedání kmenových porot v Praze, plánované na 21.–23. dubna. Shortlisty budou zveřejněny 24. dubna.
O nejlepších kreativních pracích rozhoduje přes padesát porotců a porotkyň z celé Evropy. Zastoupeny jsou mimo jiné Slovensko, Švýcarsko, Nizozemsko, Německo, Rakousko, Litva, Rumunsko, Bulharsko, Gruzie a Ukrajina. Advertising Jury, jejímž prezidentem je Manuel Wenzel, Chief Creative Officer TBWA\Switzerland, hodnotí vše od klasických ATL formátů přes digitální komunikaci až po kreativitu s reálným byznysovým dopadem. Art Jury se zaměřuje na kategorie Craft a Design s důrazem na kvalitu řemesla a vizuální úroveň – v jejím čele stojí Ramona Todoca, Creative Director z agentury Wieden + Kennedy v Amsterdamu.
Letošní ročník je zarámován heslem „ADC Awards are the new CAPTCHA“, které reflektuje vyrovnávání se kreativního průmyslu s nástupem generativní umělé inteligence a masové produkce obsahu. V době, kdy online prostor zaplavují výstupy umělé inteligence, je role oborových ocenění pro kultivaci trhu a nastavování benchmarků důležitější než kdy dřív.
Všechny přihlášené práce získávají možnost účasti v evropském klání ADC*E Awards. ADC*E je součástí organizace The One Club for Creativity a úspěchy v soutěži se promítají do Global Creative Rankings.
Galerie je dostupná na adcawards.cz.