Dentsu Bootcamp 2026: Studenti budou řešit výzvu pro Komerční banku

  • Advertorial

Agenturní skupina Dentsu otevírá brány 4. ročníku Bootcampu. Tento intenzivní dvoudenní workshop, který propojuje akademické znalosti s profesní realitou, nabídne studentům unikátní možnost pracovat na zadání od jednoho z lídrů bankovního trhu – Komerční banky.

Dentsu pokračuje ve své misi kultivovat nastupující generaci marketérů a o víkendu 11. a 12. dubna 2026 přivítá ve svých pražských kancelářích talentované studenty z celé České republiky. Program je navržen tak, aby účastníky provedl celým procesem agenturního života – od úvodního briefu přes strategické plánování a kreativní brainstorming až po finální prezentaci před klientem.

Most mezi univerzitou a špičkovým marketingem

Mladá generace přináší do marketingu nepostradatelnou dynamiku a inovativní myšlení. Bootcamp je proto koncipován jako odrazový můstek pro ambiciózní studenty, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku oboru ještě před koncem studia. Během dvou dnů získají účastníci příležitost pracovat na komplexní strategii pro skutečného klienta, a to za neustálé podpory zkušených mentorů, kteří jim poskytují okamžitou zpětnou vazbu. Cílem je nejen předat know-how, ale především umožnit talentům, aby si své dovednosti ověřili v prostředí, kde se rodí ty nejúspěšnější kampaně současnosti.

Třicet vybraných účastníků bude rozděleno do týmů a pod vedením expertů z Dentsu vypracuje strategický a kreativní návrh řešení pro Komerční banku. Ta letos přichází s briefem, který má potenciál reálné implementace, což pro studenty znamená mimořádnou profesní zkušenost.

„Dentsu Bootcamp se stal platformou, která dává studentům možnost pracovat na zadáních pro skutečné klienty. Každý ročník sledujeme posun v dovednostech účastníků, prezentace mají neuvěřitelnou kvalitu a mě osobně fascinuje obrovský zápal, se kterým do celé akce jdou,“ komentuje Jiří Vítek, Head of Media Dentsu Czech Republic, který má nad akcí záštitu.

Jak se přihlásit?

Do Bootcampu se mohou hlásit studenti vysokých a vyšších odborných škol se zájmem o marketing, reklamu a média. Účast na workshopu je pro všechny vybrané zdarma. Hlavním kritériem výběru je zaslaný životopis a motivační text.

Termín pro podání přihlášek končí 31. března 2026.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím formuláře Přihláška na Dentsu Bootcamp 2026.

