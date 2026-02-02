Česká cena za PR – Lemur právě odstartovala!

Asociace public relations (APRA) právě spustila 21. ročník soutěže Česká cena za PR – Lemur. Ty nejlepší české PR projekty je možné přihlašovat do soutěže do 27. března, do 15. února platí zvýhodněné ceny Early Birds. Výsledky budou oznámeny 4. června na slavnostním galavečeru v pražském Planetáriu.
Jedenadvacátý ročník soutěže Česká cena za PR byl dnes oficiálně zahájen. Zadavatelé i agentury tak mají možnost přihlásit své projekty celkem do 24 soutěžních kategorií. Uzávěrka přihlášek letošního ročníku je stanovena na 27. března, přičemž do 15. února platí nejvýhodnější poplatky pro Early Birds. Pořadatel výslovně upozorňuje, že letos nebude finální uzávěrku prodlužovat.
Slavnostní vyhlášení výsledků pak proběhne v zrenovovaném Planetáriu v pražské Stromovce 4. června 2026.
„Jde o mimořádný prostor, který se pronajímá jen několikrát ročně. Věříme, že nejmodernější světová technologie, kterou je Planetárium vybaveno, poskytne opět nový zážitek pro všechny hosty večera,“ říká předseda APRA Radek Maršík.
Stejně jako v loňském roce budou přihlášené projekty hodnotit odborné poroty složené z těch největších českých odborníků na komunikaci. V tuto chvíli APRA zveřejňuje jména předsedů porot:
- Lucie Brunclíková, Creditas Group
- Lenka Čábelová, Microsoft
- Klára Divíšková, Čedok
- Alice Horáková, ČEZ
- Václav Koukolíček, Coca-Cola
- Jakub Lelek, IKEA
- Jana Ptačinská Jirátová, Kofola
- Ondřej Šafář, BioLife/Takeda
- Martin Žabka, NN pojišťovna
„Velmi si dáváme záležet na transparentním a odborném způsobu hodnocení prací. Devět porot rozhoduje zcela nezávisle a podle pravidel, která si může každý nastudovat předem na webu,“ uvedl Marek Hlavica, ředitel APRA.
Poroty hodnotí dvoukolově a ve třech hlavních oblastech – kreativita, provedení a dopady. Předsedové porot se s delegáty APRA následně scházejí ještě jednou k výběru absolutního vítěze. Tím se může stát některá z nejvýše oceněných prací v hlavních kategoriích.
Soutěžní kategorie jsou rozděleny do tří hlavních skupin: Komunikační disciplíny, Oborové kategorie a Komunikační nástroje. Nejprestižnější je skupina Komunikační disciplíny, jejíž vítězové získají kromě sošky Lemura také automaticky postup do mezinárodní soutěže SABRE Awards, která je partnerskou soutěží České ceny za PR. I letos bude vyhlášen absolutní vítěz napříč kategoriemi, který získá cenu Grand Prix. Oceněna bude i PR Osobnost roku.
Vizuální identitu letošního ročníku připravila agentura Creative Friends, která loni zvítězila ve výběrovém řízení na novou vizuální identitu APRA.
Podrobné informace o soutěži i jejích minulých ročnících najdete na webových stránkách soutěže. Novinky a aktuální dění můžete sledovat také na Facebooku a Instagramu.
Česká cena za PR – Lemur
Profesní soutěž Česká cena za PR, která uděluje sošky Lemurů, letos spustila svůj 20. ročník. Je otevřena všem subjektům působícím v ČR, které poskytují či využívají služby v oblasti public relations (PR agenturám, PR a komunikačním oddělením společností, firmám i institucím, státním orgánům, subjektům z nevládního sektoru či jednotlivcům). Oceňovány jsou PR projekty realizované v období roku 2024, které nejlépe vycházejí z podnikatelské strategie zadavatele, obsahují kreativní řešení, jsou v souladu s etickými pravidly oboru a mají prokazatelně pozitivní dopad na podnikání a reputaci zadavatele. Partnerem soutěže je SABRE Awards, prestižní mezinárodní oborové ocenění udělované společností Holmes Report.