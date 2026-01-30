Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Podíl žen v leadershipu vyrostl v roce 2025 na třetinu, pozici CEO ale zastávají z 84 procent muži

Na vedoucích pozicích v České republice zůstává i nadále převaha mužů, ale trend ukazuje pozvolný, stabilní posun směrem k větší genderové vyváženosti. Vyplývá to z podrobného Diversity Reportu 2025 náborové platformy Datacruit, která je součástí skupiny Seyfor.

Rozsáhlá analýza je založena na datech z LinkedInu, která identifikovala celkem 800 tisíc žen a 1,6 milionu mužů v ČR. Podíl žen na všech sledovaných vedoucích pozicích tvoří aktuálně 33 procent. To představuje nárůst o 5 procentních bodů oproti roku 2021. Výsledky reflektují postupné rozvolňování bariér pro ženy v leadershipu a větší otevřenost firem k diverzitě napříč obory.

Na 67 procent z celkem 268 tisíc analyzovaných vedoucích pozic byli v roce 2025 muži (180 tisíc), ženy zastávaly 33 procent (88 tisíc). To je posun ve prospěch žen oproti stejné studii z roku 2021, která na základě obdobného algoritmu identifikovala na jakýchkoli vedoucích pozicích 28 procent žen. V procentuálním pohledu je alespoň desetiletá praxe v oboru aktuálně zřejmá u obou genderů v přibližně 58 až 61 procent případů, přičemž podíl žen roste rychleji. Rozdíly jsou ale překvapivě v otázce setrvávání na stejné vedoucí pozici. Podíl mužů, kteří zastávají tutéž vedoucí pozici déle než 10 let, vzrostl ve sledovaném 4letém období z 20 procent na téměř 28 procent, podíl žen se za stejnou dobu snížil o jeden procentní bod z 22 procent na 21 procent.

„Data z naší studie, kterou pravidelně aktualizujeme, ukazují, že diverzita v českém leadershipu se vyvíjí. Změny nejsou rychlé, ale jsou systematické. Podíl žen, které dostávají důvěru na vedoucích pozicích ve firmách, se zvyšuje. Společnosti, které tento trend následují, získávají nejen lepší firemní kulturu, ale také pestřejší, silnější a inovativnější týmy,“ říká Zdeněk Bajer, CEO společnosti Datacruit.

Doménou mužů zůstává pozice CEO, velkou roli hraje praxe v oboru

Převážně mužskou doménou bez výrazné změny ve sledovaném období zůstává v České republice nadále role CEO. V roce 2025 zastávaly ženy v porovnání s muži zhruba 16 procent těchto pozic, což je velmi podobný podíl, jaký byl zaznamenán o čtyři roky dříve. Naprostá většina žen i mužů na této úrovni (cca 70 procent) má více než desetiletou praxi a přes 35 procent žen a téměř 40 procent mužů si udržuje svou nynější pozici v nejvyšším vedení firem více než 10 let.

„Role CEO zůstává z hlediska genderové diverzity jednou z nejkonzervativnějších. Přestože se podíl žen v této pozici zatím nezvyšuje, vidíme, že ženy, které tuto roli zastávají, mají velmi silné profesní zázemí a často dlouholeté zkušenosti ve vedení týmů i celých firem,“ konstatuje Bajer.

C-level pozice: Největší důvěru dostávají ženy v HR

Na úrovni C-suite pozic dominují ženy aktuálně s 60procentní většinou ve vedoucích pozicích v oblasti řízení lidských zdrojů. Muži naopak převažují ve všech ostatních sledovaných oblastech, nejvýrazněji pak na pozicích CTO (98 procent), COO (76 procent) a CFO (74 procent).

„Oblast lidských zdrojů je dlouhodobě místem, kde ženy v C-level managementu získávají největší důvěru. Tento obor se v posledních letech výrazně profesionalizoval a stal se klíčovou součástí strategického řízení firem. Silné zastoupení žen v této oblasti tak znamená jejich přímý vliv na rozhodování, firemní kulturu i dlouhodobou udržitelnost organizací,“ doplňuje Martina Chloupková, HR ředitelka společnosti Seyfor.

Školy, které generují nejvíc vedoucích pracovníků

Ženy ve vedení nejčastěji studovaly manažerské, ekonomické a manažerské obory, přičemž nejčastějšími univerzitami zůstávají stejně jako v roce 2021 VŠE, Karlova univerzita a Masarykova univerzita. Muži na vedoucích pozicích si kromě VŠE a Karlovy univerzity udržují silné zastoupení na technicky zaměřených školách, zejména ČVUT a VUT Brno, a mají výrazně vyšší podíl v oborech IT. Celkově tak vzdělání ukazuje na kombinaci ekonomických a technických kompetencí.

„Rozložení podle vzdělání odráží dlouhodobé trendy – ženy přicházejí častěji z oblasti managementu a obchodu, zatímco muži mají silnější zastoupení v technických oborech. Tento rozdíl pak přirozeně ovlivňuje i složení leadershipu v jednotlivých sektorech,“ vysvětluje Bajer.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-04
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-04
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Software developer programming code. Abstract computer script code
Online a social
Vibe coding jako praktická dovednost pro marketéry. Jak změní trh?
kavalírek 2
Komunita a lidé
Kavalírek: Česko může být AI hubem
Milka kráva
Zadavatelé a značky
Milka slaví 125 let. A její assety nestárnou

MAM Exkluzivně v časopise

Hurvínek
Zadavatelé a značky
Hurvínek slaví století. Divadlo čeká rebranding
Olympijský prsten
Kreativita a kampaně
Značka není vidět a marketing stejně funguje. To je olympijský prsten
Jindřich Fáborský
Komunita a lidé
Zažívám nejlepší část svého života
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ