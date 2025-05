MAM live nabídne expertní vhled do nové éry influencer marketingu

Influencer marketing vstupuje do nové éry — přibývají pravidla a do hry vstupuje AI. Co to znamená pro značky, agentury i samotné tvůrce? Přijďte 27. května ve 14:00 do PORT 7 v pražských Holešovicích na MAM live: Influencer marketing — regulace a nové výzvy a získejte přehled o změnách, které se vás týkají.

Nové požadavky Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se netýkají jen samotných tvůrců obsahu, ale i značek a agentur, které s nimi spolupracují. Koho se regulace skutečně dotýká? Jak postupovat při registraci? A jaké jsou důsledky, pokud pravidla nedodržíte?

Na workshopu představíme nové povinnosti z pohledu práva i platformy, která tvůrce zastupuje. Následnou diskusi,v níž vystoupí známá advokátka Petra Dolejšová, Peter Sládeček (Tubrr), Don Nguyen (Notino) a influenceři, bude moderovat Martin Fryč (WOO) a Radana Čechová (MAM).

Ukážeme příklady dobré i problematické praxe a podíváme se také na fenomén AI influencerů a jejich reálné využití v marketingu.

Co si z MAM live odnesete do své praxe?

Jasno v tom, koho se nová pravidla a povinnost registrace týkají – a koho ne

Názorný příklad katalogu obsahu podle výkladu RRTV

Perspektivu všech aktérů: právničky, agentury, značky i tvůrců

Co hrozí při nedodržení pravidel a proč se vyplatí obezřetnost

Jak se s regulací vypořádali v jiných zemích EU a co z toho plyne pro Česko

Kdo jsou AI influenceři, kdy mají smysl a jak s nimi strategicky pracovat

„Opáčko“ častých chyb v influencer marketingu – a jak se jim vyhnout

Více informací o programu a registraci najdete na webu akce.