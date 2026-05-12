Influcon 2026 v SaSaZu odhaluje kompletní program. V Praze se potká světová špička creator economy

Největší událost influencer marketingu v regionu střední a východní Evropy, Influcon 2026, hlásí rekordní zájem a odhaluje finální podobu programu.
Influcon 2026 letos přichází s revolučním rozdělením, které reflektuje dospělost trhu. Program je striktně rozdělen na dvě části: odborný dopolední Summit pro značky a agentury a odpolední Festival Look pro studenty a začínající tvůrce.
Dopoledne pro experty: Pokud v oboru pracujete, nesmíte chybět
Dopolední blok není jen sérií přednášek, ale hlubokým ponorem do strategií, které budou definovat trh v příštích letech. „Pokud se v influencer marketingu pohybujete profesionálně na straně značky či agentury, dopolední Summit je letos místem, kde prostě musíte být. Zkoumáme hloubku dat, systémů a reálného byznysu. Nový koncept, kde jdeme v dopoledním bloku až na dřeň strategií, vyvolal u odborné veřejnosti obrovský ohlas. Kapacita pro Summit se plní mnohem rychleji, než jsme čekali, a vypadá to, že dopoledne bude brzy vyprodané.“ říká Petr Srna, CEO pořádající agentury WOO.
Klíčovým jménem dopoledne je Gayathri Nagarajan, která otevře téma správného měření napříč platformami. V době, kdy data zaplavují trh, vysvětlí, proč dnes není důležité sbírat všechna data, ale soustředit se na ty správné metriky. Britský vizionář Gordon Glenister otevře téma AI a virtuálního vlivu a finská expertka Daria Belova představí přerod B2B marketingu v systémy řízené tvůrci.
Nová Podcast Stage a Silent stage
Letošní novinkou je dedikovaná podcastová scéna, kde se potkají největší jména audio obsahu. Čestmír Strakatý rozebere kritické téma současnosti – monetizaci obsahu a efektivní práci s paywallem. Tereza Kujová s Denisou Hrubešovou se ponoří do budování komunit, téma tak důležité právě pro podcastové tvůrce. Programovou pestrost podtrhne i specializovaná Silent Stage, která nabídne prostor pro detailní případové studie a praktické vhledy. Jedno z klíčových vystoupení bude přednáška Honzy Moliny z Kauflandu s názvem „Retail s lidskou tváří: Jak Eva Holubová rozhýbala Kaufland“. Účastníci se dozvědí, jak propojení silné osobnosti s tradičním retailem dokázalo organicky změnit vnímání značky na sociálních sítích a jaké konkrétní výsledky tato spolupráce přinesla.
Odpoledne pro studenty
Zatímco dopoledne patří seniorním stratégům, odpolední Festival Look je otevřen studentům a juniorům. Unikátním prvkem je, že si tuto část moderují sami studenti, což zaručuje maximální autenticitu a synergii. Program se zaměří také na psychologickou daň za ztrátu soukromí i na to, jak AI přepisuje pravidla učení a marketingu. Zásadní společenský přesah přinese Daniel Kortus z projektu Klimatomluva, který v bloku „Anatomie dezinformace“ ukáže, jak rozeznat fake news a jak s nimi na sociálních sítích efektivně bojovat.
Networking a poslední šance na výhodnější vstupenky
Celý den v SaSaZu prostoupí organizovaný networking a propojování značek s tvůrci. Cílem je, aby každý účastník odešel s konkrétními kontakty a obchodními příležitostmi. Pro mezinárodní publikum bude zajištěno kompletní simultánní tlumočení mezi češtinou a angličtinou.
Influcon 2026 by nemohl vzniknout bez podpory klíčových partnerů, kteří věří v budoucnost a profesionalizaci creator economy. Generálními partnery letošního ročníku jsou společnosti Kaufland a Heroes of Online. Významnou roli v realizaci akce hrají také další partneři, mezi které patří značky Le Coq, OREA Hotels, Canon a L’Oréal, jejichž zapojení umožnilo posunout produkční i odbornou úroveň celého eventu na evropskou špičku.