Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Influcon 2026 v SaSaZu odhaluje kompletní program. V Praze se potká světová špička creator economy

  • komerční sdělení

Největší událost influencer marketingu v regionu střední a východní Evropy, Influcon 2026, hlásí rekordní zájem a odhaluje finální podobu programu.

Influcon 2026 letos přichází s revolučním rozdělením, které reflektuje dospělost trhu. Program je striktně rozdělen na dvě části: odborný dopolední Summit pro značky a agentury a odpolední Festival Look pro studenty a začínající tvůrce.

Dopoledne pro experty: Pokud v oboru pracujete, nesmíte chybět

Dopolední blok není jen sérií přednášek, ale hlubokým ponorem do strategií, které budou definovat trh v příštích letech. „Pokud se v influencer marketingu pohybujete profesionálně na straně značky či agentury, dopolední Summit je letos místem, kde prostě musíte být. Zkoumáme hloubku dat, systémů a reálného byznysu. Nový koncept, kde jdeme v dopoledním bloku až na dřeň strategií, vyvolal u odborné veřejnosti obrovský ohlas. Kapacita pro Summit se plní mnohem rychleji, než jsme čekali, a vypadá to, že dopoledne bude brzy vyprodané.“ říká Petr Srna, CEO pořádající agentury WOO.

Klíčovým jménem dopoledne je Gayathri Nagarajan, která otevře téma správného měření napříč platformami. V době, kdy data zaplavují trh, vysvětlí, proč dnes není důležité sbírat všechna data, ale soustředit se na ty správné metriky. Britský vizionář Gordon Glenister otevře téma AI a virtuálního vlivu a finská expertka Daria Belova představí přerod B2B marketingu v systémy řízené tvůrci.

Nová Podcast Stage a Silent stage

Letošní novinkou je dedikovaná podcastová scéna, kde se potkají největší jména audio obsahu. Čestmír Strakatý rozebere kritické téma současnosti – monetizaci obsahu a efektivní práci s paywallem. Tereza Kujová s Denisou Hrubešovou se ponoří do budování komunit, téma tak důležité právě pro podcastové tvůrce. Programovou pestrost podtrhne i specializovaná Silent Stage, která nabídne prostor pro detailní případové studie a praktické vhledy. Jedno z klíčových vystoupení bude přednáška Honzy Moliny z Kauflandu s názvem „Retail s lidskou tváří: Jak Eva Holubová rozhýbala Kaufland“. Účastníci se dozvědí, jak propojení silné osobnosti s tradičním retailem dokázalo organicky změnit vnímání značky na sociálních sítích a jaké konkrétní výsledky tato spolupráce přinesla.

Odpoledne pro studenty

Zatímco dopoledne patří seniorním stratégům, odpolední Festival Look je otevřen studentům a juniorům. Unikátním prvkem je, že si tuto část moderují sami studenti, což zaručuje maximální autenticitu a synergii. Program se zaměří také na psychologickou daň za ztrátu soukromí i na to, jak AI přepisuje pravidla učení a marketingu. Zásadní společenský přesah přinese Daniel Kortus z projektu Klimatomluva, který v bloku „Anatomie dezinformace“ ukáže, jak rozeznat fake news a jak s nimi na sociálních sítích efektivně bojovat.

Networking a poslední šance na výhodnější vstupenky

Celý den v SaSaZu prostoupí organizovaný networking a propojování značek s tvůrci. Cílem je, aby každý účastník odešel s konkrétními kontakty a obchodními příležitostmi. Pro mezinárodní publikum bude zajištěno kompletní simultánní tlumočení mezi češtinou a angličtinou.

Influcon 2026 by nemohl vzniknout bez podpory klíčových partnerů, kteří věří v budoucnost a profesionalizaci creator economy. Generálními partnery letošního ročníku jsou společnosti Kaufland a Heroes of Online. Významnou roli v realizaci akce hrají také další partneři, mezi které patří značky Le Coq, OREA Hotels, Canon a L’Oréal, jejichž zapojení umožnilo posunout produkční i odbornou úroveň celého eventu na evropskou špičku.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover_2026-19
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-19
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Big data Network Abstract concept
Média a trh
Když rozhodují stroje: Co skutečně přinesla AI do marketingu?
Ai generative
Média a trh
Slovo, které jsme dlouho skoro nepoužívali: Veřejnoprávnost
Hejt není názor
Online a social
Hejt jako nákladová položka digitální ekonomiky. Vyplácí se nenávist?

MAM Exkluzivně v časopise

1981 secondhand
Komunita a lidé
Merch ze sekáče? Vedle udržitelnosti hraje roli i originalita
Global communication network concept
Média a trh
Svoboda tisku klesla, hlásí Reportéři bez hranic
Lukáš Sedláček
Komunita a lidé
Sedláček: AI nás nezničí. Může nás ale odnaučit být lidmi
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
CS Wolt Plzeň_hlavní obrázek
Kreativita a kampaně
Z jídla k nákupům: Wolt v Plzni posunul vnímání značky
MAM Souboj spotů duben
Akce a soutěže
Dubnový MAM Souboj spotů nabízí šest premiérových reklam. Vyberte nejlepší
Václav Moravec
Analýzy a data
Kdo jsou největší čeští „newsinfluenceři“?
Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
CS Wolt Plzeň_hlavní obrázek
Kreativita a kampaně
Z jídla k nákupům: Wolt v Plzni posunul vnímání značky
MAM Souboj spotů duben
Akce a soutěže
Dubnový MAM Souboj spotů nabízí šest premiérových reklam. Vyberte nejlepší
Václav Moravec
Analýzy a data
Kdo jsou největší čeští „newsinfluenceři“?
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ