Vodafone oslavil 20 let na českém trhu

Dvacet let je dlouhá doba. Zvlášť to platí v oblasti technologií. Svět se za tu dobu změnil k nepoznání a spolu s ním i to, co dnes považujeme za samozřejmé. Spojení, které kdysi dávno znamenalo jen pár minut hovoru nebo jednu SMS, je dnes kritickou infrastrukturou. Něčím, co drží pohromadě každodenní život, práci i vztahy.
„Dnes je konektivita kritickou infrastrukturou – a následující dekády budou vyžadovat ještě větší odolnost, bezpečnost a odpovědnost,“ říká Violeta Luca, generální ředitelka Vodafone Česká republika. Právě tímto pohledem rámuje Vodafone své dvacetileté působení na českém trhu. Nejde o nostalgické výročí, ale moment, kdy se mluví především o tom, co přijde dál.
Význam Vodafonu v Česku nevnímá jen samotná firma. Na slavnostní konferenci ho připomněl i britský velvyslanec Matt Field, podle něhož je přítomnost společnosti především otázkou důvěry. Nejen důvěry ve značku samotnou, ale i důvěry britských firem v Českou republiku. „Je to příběh, který není jen o číslech, ale o lidech, inovacích a dlouhodobém partnerství.“
Právě lidé a jejich každodenní zkušenost se spojením stojí v centru letošních oslav. Vodafone nechce výročí pojmout jako bilanci minulosti, ale jako potvrzení vztahu se zákazníky – vztahu, který často fungoval tak samozřejmě, že si ho člověk ani neuvědomoval. „Byli jsme tady se zákazníky dvacet let, často aniž by si to uvědomovali – kdykoliv se potřebovali spojit,“ shrnují hlavní myšlenku výroční komunikace Alžběta Štádlíková, Brand Digital Communication Manager a Romana Pistulková, Senior Brand and Communication Manager.
Jak se bude 20 let Vodafonu komunikovat
Výročí doprovází klasická 360° kampaň – televize, digitál, outdoor, kina i sociální sítě. Zásadní je ale přístup, který za ní stojí. Vodafone se vědomě rozhodl zůstat u reálných lidí a skutečných emocí. I v době, kdy je umělá inteligence všude kolem.
„AI bereme jako pomocníka, ale nechceme ztratit brandovou identitu a autenticitu,“ říká Romana Pistulková otevřeně. Reklamy se proto točí s opravdovými lidmi, bez generovaných obrazů. „V AI době je autenticita to, co bude vystupovat. Emoce jsou zásadní,“ potvrzuje její kolegyně Alžběta Štádlíková. I proto vznikaly spoty klasicky – s reálnými situacemi, miminkem i štěňaty na place. Všechno skutečné.
Sociální sítě pak nabídnou lehčí, zábavnější rovinu. Vodafone navazuje na dlouhodobé spolupráce s influencery, kteří mají ke značce blízko, a pracuje s tématem technologické evoluce. Od těch prehistorických časů, kdy se hlídal počet znaků v SMS, až po dnešek. Staré telefony, omezená data, první emotikony. Ne jako nostalgie, ale jako připomenutí, jak rychle se svět změnil.
Happy jako poděkování zákazníkům
Součástí oslav je i novinka pro zákazníky, která má velmi praktický rozměr. Vodafone spouští věrnostní program Happy přímo v aplikaci, a to právě u příležitosti výročí. Lidí v něm budou průběžně nacházet nejrůznější dárky, odměny i slevy od partnerů.
Důležité je i načasování. Výroční komunikace má nejdřív prostor sama pro sebe, Happy přichází o něco později. „Necháváme první týden jen dvaceti letům, pak představíme program jako takový,“ dodává Pistulková. I to ukazuje, že nejde o promo efekt, ale o promyšlené poděkování lidem, kteří jsou se značkou dlouhodobě. „Toto výročí je příležitostí poděkovat zákazníkům praktickým způsobem – jednoduššími nabídkami, hodnotnějšími službami a skutečnými dárky,“ říká Doğu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment Vodafonu.
Možná právě v tom je celé výročí nejvýmluvnější. Ne v číslech, ani v technologiích a už vůbec ne v rychlosti. Je to o pocitu, že spojení fungovalo tehdy, když mělo. Že bylo přirozenou součástí života doma, v práci a mezi generacemi. A že i po dvaceti letech zůstává ambice stejná: být nablízku, když na tom záleží. Ne hlasitě, ale spolehlivě. Když hosté na slavnostní konferenci zvedali sklenice k přípitku, zaznělo prosté „na lepší spojení“.