Vychází 2. kniha bestsellerové autorky Anety Martinek Holky to chtěj taky

Knižní autorka a spoluzakladatelka #HolkyzMarketingu Aneta Martinek vydává svou druhou knihu s názvem Holky to chtěj taky. Publikace otevírá téma současného postavení žen, připomíná historické souvislosti a upozorňuje na výzvy, které ženy v Česku stále provázejí.

 „Ženy dnes žijí v době plné kontradikcí. Na jedné straně jsme si vydobyly práva, o kterých by se našim předchůdkyním z minulých generací ani nesnilo. Na straně druhé jsme se dostaly do patové situace, v níž se stále zapomíná na staré i nové výzvy, které s sebou tento posun nese,” zamýšlí se ve své v pořadí druhé knize Holky to chtěj taky Aneta Martinek.

Spoluzakladatelka a CEO největší vzdělávací platformy pro marketéry v ČR #HolkyzMarketingu vydala na konci roku 2023 svou prvotinu s názvem Organizační porno – 1. českou knihu o time managementu pro ženy. Ta se stala bestsellerem a aktuálně má již 4. dotisk. V nové knize se Aneta rozhodla čtenářky a čtenáře vzít na průzkum historie ženského hnutí i současného obrazu postavení žen v našich končinách.

Anotace nové knihy Holky to chtěj taky:
„Ženy mohou mít úplně všechno! Rodinu, práci, majetek, koníčky, volný čas… Kariéra, nebo rodina? Není třeba volit, dnes už jde oboje. Opravdu můžeme mít jednoduše vše? Je naše situace tak růžová, jak by se mohlo zdát?“

Podle knihy patří k hlavním problémům neplacená práce, mentální zatížení nebo penalizace mateřstvím. Jde o výzvy, s nimiž se ženy potýkají, když chtějí od života požadovat stejné možnosti, které muži získávají s menšími negativními dopady.

Aneta Martinek, která je podnikatelkou, partnerkou a matkou malé Amálky, zdůrazňuje, že kniha je pro ni velmi osobní. „Tahle kniha možná vzbudí spoustu emocí, ale je to potřeba. Před námi je ještě dlouhá cesta. Nejsme na ní však samy a historie nám ukazuje, že když se ženy spojí, dokáží dosáhnout neuvěřitelných změn. Pojďme se vzájemně podpořit a inspirovat,“ vysvětluje a dodává: „Nechceme přeci, aby naše dcery musely za 20 let řešit stejné problémy, jakým dnes čelíme my.”

