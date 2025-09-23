Odstartovalo hlasování v anketě Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu

Jubilejní dvacátý ročník ankety Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu startuje hlasování. Internetová veřejnost a odborná porota nyní vyberou z nominovaných projektů ty nejzajímavější a nejužitečnější za uplynulý rok.
Sedm kategorií je připraveno pro hlasování internetové veřejnosti. Všichni, kdo chtějí podpořit své oblíbené projekty, to mohou udělat prostřednictvím hlasovacího formuláře na webových stránkách ankety Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu. O vítězích v dalších osmi kategoriích rozhodne odborná porota.
Hlasovat lze od 23. září do 30. října. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vítězům proběhne 27. listopadu v pražském Divadle pod Palmovkou.
V kategorii Projekt roku jsou nominováni:
- AI souhrny diskusí na webech Seznam.cz
- Digitální Česko
- Digitální obsah Zrádců
- E2B
- eDoklady
- Kluci z Prahy
- Portál dopravy a zasílání řidičských průkazů do boxů
- Rohlík.cz
- Válka.online
- Záchrana Grouponu českými investory
V kategorii Osobnost roku jsou nominováni:
- Apolena Rychlíková
- Eva Pavlíková
- Jan Barta
- Jindřich Fáborský
- Lukáš Benzl
- Martin Mikyska
- Michal Kučera
- Ondřej Bartoš
- Pavel Krbec
- Richard Valtr
Kategorie, ve kterých nominuje a hlasuje internetová veřejnost:
- Internetové obchodování
- Nástroje a služby
- Online video
- Podcast roku
- Zájmové weby
- Zpravodajství a publicistika
- Influencer
Kategorie, ve kterých nominuje a hlasuje odborná porota:
- Projekt roku
- Osobnost roku
- Mladá krev
- Globální projekty českých tvůrců
- Marketingová, obsahová a e-commerce inspirace
- Hvězda
- Veřejně prospěšná služba – cena České televize
- Anticena
Kompletní seznam nominovaných projektů ve všech kategoriích i hlasovací formulář je dostupný na stránkách ankety.