Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Odstartovalo hlasování v anketě Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu

© Křišťálová lupa

Jubilejní dvacátý ročník ankety Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu startuje hlasování. Internetová veřejnost a odborná porota nyní vyberou z nominovaných projektů ty nejzajímavější a nejužitečnější za uplynulý rok.

Sedm kategorií je připraveno pro hlasování internetové veřejnosti. Všichni, kdo chtějí podpořit své oblíbené projekty, to mohou udělat prostřednictvím hlasovacího formuláře na webových stránkách ankety Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu. O vítězích v dalších osmi kategoriích rozhodne odborná porota.

Hlasovat lze od 23. září do 30. října. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vítězům proběhne 27. listopadu v pražském Divadle pod Palmovkou.

V kategorii Projekt roku jsou nominováni:

  • AI souhrny diskusí na webech Seznam.cz
  • Digitální Česko
  • Digitální obsah Zrádců
  • E2B
  • eDoklady
  • Kluci z Prahy
  • Portál dopravy a zasílání řidičských průkazů do boxů
  • Rohlík.cz
  • Válka.online
  • Záchrana Grouponu českými investory

V kategorii Osobnost roku jsou nominováni:

  • Apolena Rychlíková
  • Eva Pavlíková
  • Jan Barta
  • Jindřich Fáborský
  • Lukáš Benzl
  • Martin Mikyska
  • Michal Kučera
  • Ondřej Bartoš
  • Pavel Krbec
  • Richard Valtr

Kategorie, ve kterých nominuje a hlasuje internetová veřejnost:

  • Internetové obchodování
  • Nástroje a služby
  • Online video
  • Podcast roku
  • Zájmové weby
  • Zpravodajství a publicistika
  • Influencer

Kategorie, ve kterých nominuje a hlasuje odborná porota:

  • Projekt roku
  • Osobnost roku
  • Mladá krev
  • Globální projekty českých tvůrců
  • Marketingová, obsahová a e-commerce inspirace
  • Hvězda
  • Veřejně prospěšná služba – cena České televize
  • Anticena

Kompletní seznam nominovaných projektů ve všech kategoriích i hlasovací formulář je dostupný na stránkách ankety.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.
Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?
Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability

MAM Exkluzivně v časopise

Volební studio
Média a trh
Lutonský: Volební vysílání je jako sportovní olympiáda
Dan Brown
Kreativita a kampaně
Brownova kniha jako příležitost pro Prahu. Jak ji využít?
Lamia Kamel
Komunita a lidé
Budování image země nesmí zůstat u prezentace památek, rozhoduje celkový zážitek
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ