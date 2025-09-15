Český startup Kardi Ai zvítězil v Central European Startup Awards

Český zdravotnický startup Kardi Ai v Budapešti zvítězil v soutěži Central European Startup Awards 2025, regionální části Global Startup Awards, a získal ocenění Best AI-enabled Startup of 2025. Postupuje tak do celosvětového finále jedné z největších startupových soutěží na světě.
Kardi Ai využívá umělou inteligenci pro dlouhodobé sledování EKG, a dokáže tak včas detekovat závažné srdeční arytmie a jiné problémy, které běžné krátkodobé metody často přehlížejí. Řešení využívající mobilní aplikaci s vlastním AI modelem už pomohlo včas odhalit více než 250 vážných případů. „Nejde jen o technologii. Jde o to, že díky našemu zařízení už 250 lidí odhalilo vážné srdeční problémy, které by jinak zůstaly bez povšimnutí a mohly být velkým rizikem. To je 250 výrazně zkvalitněných, nebo dokonce zachráněných životů. A to je pro nás ta největší odměna,“ říká Vlastimil Hrabal, CEO Kardi Ai.
Startup už získal důvěru více než 2 500 uživatelů a aktuálně se připravuje na expanzi do zahraničí. V posledním investičním kole od investorů Purple Ventures, BrightCap Ventures, DEPO Ventures, Garage Angels, Lumus Investment Collective a českého andělského investora získal celkem 40 milionů korun.
Vedení společnosti se zároveň posílilo o Vlastimila Hrabala, který po úspěšném působení v roli COO převzal pozici CEO. Podle startupu přináší mezinárodní zkušenosti a strategii směřovanou na tuzemský i globální růst. Od letošního podzimu má v plánu výrazně posílit pozici Kardi Ai na českém trhu, kde již nyní startup spolupracuje se 130 kardiology a 33 nemocnicemi.
Soutěž Central European Startup Awards, ve které Kardi Ai vyhrálo, zahrnuje 18 zemí včetně Česka, Polska, Rakouska, Maďarska, Slovenska nebo Slovinska a každoročně oceňuje startupy, inovátory i osobnosti, které posouvají svět podnikání kupředu v celkem 12 kategoriích. O vítězi rozhoduje odborná porota doplněná hlasováním veřejnosti. Vítězové se pak účastní celosvětového finále Global Startup Awards.