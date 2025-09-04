Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Agentura Socialsharks představila nové divize i identitu

© Socialsharks

Kreativní a marketingová agentura Socialsharks přichází s novou strukturou, rozšířenými divizemi, ale i novým webem. Kromě služeb týkajících se sociálních sítí tak nabízí i kreativní a digitální marketing či vlastní produkci.

Agentura Socialsharks již netvoří jen příspěvky a kampaně na Facebooku či Instagramu. Přichází s novou organizační strukturou zahrnující komplexní marketingové služby. Ty nyní zajišťuje prostřednictvím specializovaných divizí vedených řediteli a týmem expertů.

„Sociální sítě jsou stále naší doménou, v posledních letech jsme se ale u velké části klientů věnovali například i kompletním online strategiím, nebo kreativním konceptům, které nás zavedly až do ATL i offlinu. Proto dnes již tyto služby nabízíme zcela přirozeně s bohatou zkušeností a referencemi, o které se můžeme opřít,” vysvětluje rozvoj agentury Nikol Stolle, CEO a Co-Owner Socialsharks.

Divizí je celkem pět a každá z nich má vlastní specializaci – Social media, Digital, Creative, Community a Production. „A právě i z tohoto důvodu jsme se rozhodli upgradovat naší vizuální identitu, která lépe reflektuje široké spektrum našich služeb,” dodává Stolle. To se vztahuje i k změněnému logu s novým designem, ke kterému Socialsharks připojují i claim „Yes. We bite.“, což má podle agentury odrážet přístup k práci a firemní kulturu.

Základním kamenem agentury zůstává i nadále social media tým. Kreativní divize pracuje na kampaních a strategiích jak pro online, offline tak i ATL, digitální divize nabízí tvorbu webů a online bannerů a spravuje výkonnostní kampaně i mimo sociální sítě. Agentura nyní zároveň pracuje s technologiemi, která mají zjednodušit a zefektivnit komunikaci, ať už pomocí AI či automatizace. Novinkou je i vlastní produkční divize nebo community tým, který se stará mimo jiné i o after-sales aktivity či soutěže.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-35
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-35
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Marketing umění
Zadavatelé a značky
Marketing jako most mezi umělcem a publikem: tři příběhy úspěšné strategie
Sociální sítě nebo tradiční média?
Média a trh
Sociální sítě vs. tradiční média: kde se vyplatí budovat značku v roce 2025?
AI overviews
Online a social
AI Overviews snižují návštěvnost webů. Experti na SEO radí, co s tím

MAM Exkluzivně v časopise

Lukács Csaba
Komunita a lidé
Cítím závan svobody jako v roce 1989, říká maďarský novinář Lukács Csaba
Jan Maxa
Média a trh
Jaké je nová strategie Prima+? Chceme jít i do kontroverzních věcí, říká její šéf
Veletrh
Akce a soutěže
Startuje veletržní sezona. Jak veletrhy fungují v rámci komunikace? 
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ