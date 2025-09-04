Agentura Socialsharks představila nové divize i identitu

Kreativní a marketingová agentura Socialsharks přichází s novou strukturou, rozšířenými divizemi, ale i novým webem. Kromě služeb týkajících se sociálních sítí tak nabízí i kreativní a digitální marketing či vlastní produkci.
Agentura Socialsharks již netvoří jen příspěvky a kampaně na Facebooku či Instagramu. Přichází s novou organizační strukturou zahrnující komplexní marketingové služby. Ty nyní zajišťuje prostřednictvím specializovaných divizí vedených řediteli a týmem expertů.
„Sociální sítě jsou stále naší doménou, v posledních letech jsme se ale u velké části klientů věnovali například i kompletním online strategiím, nebo kreativním konceptům, které nás zavedly až do ATL i offlinu. Proto dnes již tyto služby nabízíme zcela přirozeně s bohatou zkušeností a referencemi, o které se můžeme opřít,” vysvětluje rozvoj agentury Nikol Stolle, CEO a Co-Owner Socialsharks.
Divizí je celkem pět a každá z nich má vlastní specializaci – Social media, Digital, Creative, Community a Production. „A právě i z tohoto důvodu jsme se rozhodli upgradovat naší vizuální identitu, která lépe reflektuje široké spektrum našich služeb,” dodává Stolle. To se vztahuje i k změněnému logu s novým designem, ke kterému Socialsharks připojují i claim „Yes. We bite.“, což má podle agentury odrážet přístup k práci a firemní kulturu.
Základním kamenem agentury zůstává i nadále social media tým. Kreativní divize pracuje na kampaních a strategiích jak pro online, offline tak i ATL, digitální divize nabízí tvorbu webů a online bannerů a spravuje výkonnostní kampaně i mimo sociální sítě. Agentura nyní zároveň pracuje s technologiemi, která mají zjednodušit a zefektivnit komunikaci, ať už pomocí AI či automatizace. Novinkou je i vlastní produkční divize nebo community tým, který se stará mimo jiné i o after-sales aktivity či soutěže.