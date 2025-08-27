Škoda Bike Planet se vrací na Roblox s novou městskou mapou

Škoda Bike Planet – úspěšný zážitek ze světa Roblox v rámci iniciativy Škodaverse – mění v roce 2025 převody. Přichází s novou aktualizací Season 3 City Jungle, která přináší výuku reálných dopravních situací širšímu publiku.
Po úspěchu původního Škoda Bike Planet, který děti zábavnou formou provedl cyklistickými dovednostmi a zodpovědným chováním v dopravě, přichází letos zcela nová městská mapa.
Tato rozšířená verze přináší realistické dopravní situace, nové questy založené na hraní rolí a výzvy zaměřené na praktické dovednosti. Učení dopravních pravidel je tak přirozenější, zábavnější a účinnější než kdykoli předtím.
Nová mapa, nové výzvy
Městské rozšíření nabízí 60 nových úrovní, z nichž každá simuluje konkrétní dopravní situaci – například kruhové objezdy, křižovatky, cyklopruhy nebo přechody pro chodce. Herní režim OBBY (obstacle course) udržuje napětí a zábavu. Každá mise zároveň učí zásady bezpečnosti v reálném světě.
Hráči získávají odměny za úspěšné zvládnutí jednotlivých úrovní a mohou se do hry vracet každý den a odemykat exkluzivní UGC předměty (uživatelsky generovaný obsah).
Tato verze vznikla ve spolupráci s dětmi samotnými – daly jasně najevo, že chtějí méně teorie a více praktických, realistických scénářů.
Výsledek? Virtuální hřiště, kde opakováním a zkoušením získávají hráči jistotu a skutečné dovednosti pro bezpečnou jízdu.
S miliony hráčů na Robloxu Škoda Auto každý den zkoumá, jak mohou imerzní platformy přenést výuku do otevřeného prostoru připraveného pro budoucnost.