Tržní řád se na výdejní boxy nevztahuje. Města mohou kvůli chybnému výkladu narazit na právní problémy

Téma regulace výdejních boxů se v poslední době dostalo do centra veřejné diskuse.

Výdejní boxy jsou oblíbenou službou a jejich rychlé rozšíření vyvolává otázky ohledně jejich začlenění do veřejného prostoru. Na tuto situaci reagoval spolek Naše kultivovaná města a z vlastní iniciativy vydal „Příručku ke strategii pro výdejní boxy“.

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) však upozorňuje, že dokument nevznikl ve spolupráci se státními orgány a obsahuje chybný výklad zákona. Města, která by se jím řídila, by se tak mohla dostat do rozporu s platnou legislativou. To potvrzuje i stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu.

Výdejní boxy nejsou trhy ani stánky. Tržní řád pro ně neplatí

„Na začátku byl nejspíš dobrý úmysl a snaha pomoci veřejnému prostoru, což jedině vítám. Problém je v tom, že příručka obsahuje nepřesný výklad zákona, který navíc vynechává důležitá fakta – a to může vést města a obce k chybným rozhodnutím. Navíc příručka může vyvolávat dojem, že jde o oficiální materiál, což není pravda,“ říká Jan Vetyška, výkonný ředitel APEK.

Příručka nesprávně uvádí, že města mohou regulovat výdejní boxy pomocí tzv. tržního řádu podle § 18 živnostenského zákona. Ten se ale vztahuje pouze na živnostenskou činnost, tedy například pouliční prodej nebo stánkový prodej na trzích.

Naopak výdejní boxy, které provozují společnosti jako Alza, Zásilkovna (Packeta), PPL, DPD, GLS nebo Allegro, fungují jako součást poštovních služeb. A ty nereguluje živnostenský zákon, ale zákon o poštovních službách. Pokud by obec vydala tržní řád, jehož prostřednictvím by jakkoli omezila nebo zakázala instalace výdejních boxů sloužících k poskytování poštovních služeb, jednalo by se překročení zákonného zmocnění. Tento výklad potvrzuje i stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu z ledna 2025, které uvádí, že obce mají právo regulovat prodej a služby, na které se vztahuje živnostenský zákon.

Provozovatelé boxů chápou situaci a dokončují vlastní samoregulaci

Potřebu nastavit jasná pravidla, která budou v souladu se zákonem a budou usnadňovat život obyvatelům měst i obcí, vnímají i sami provozovatelé výdejních boxů. Pracují proto na pravidlech samoregulace, ve kterých se chtějí zavázat vedle funkčního provozu boxů také k jejich citlivému umisťování do veřejného prostoru.

„Finalizuje se manuál, za kterým stojí pracovní skupina členů APEK a dopravců. Díky kontinuální spolupráci se Svazem měst a obcí ČR se k němu budou moci vyjádřit i samotná města a obce. Pokryje tak všechna rizika spojená s výdejními boxy v městském a veřejném prostoru a bude samozřejmě v souladu s platnými zákony,“ říká Jan Vetyška z APEKu.

Náhlé omezení dostupnosti výdejních boxů by navíc přineslo komplikace pro obyvatele obcí a měst. Jejich využívání se stalo běžnou praxí pro většinu populace a obliba boxů stále roste. Podle průzkumu společnosti Nielsen Admosphere by 90 procent lidí nesouhlasilo se zrušením výdejního boxu v jejich lokalitě a někdy je využilo 72,2 procenta zákazníků e-shopů

Doplnění k legislativě: co říká zákon a jak jej vykládají soudy?

Poštovní služba je podle § 2 zákona č. 29/2000 Sb., definována jako činnost, která zahrnuje mimo jiné převzetí, třídění, přepravu a dodání poštovní zásilky. Tento výklad potvrzuje i Nejvyšší správní soud v rozhodnutí rozšířený senátu č. j. 8 As 70/2018-100 a také Soudní dvůr Evropské unie (věc C‑259/16, Confetra), kteří zdůrazňují, že podstatou poštovní služby je komplexní zpracování zásilky včetně její přepravy a doručení na základě poštovní smlouvy.

Výdejní boxy, které jsou součástí tohoto procesu, tak spadají pod režim poštovních služeb a nelze je považovat za prodej či poskytování služeb ve smyslu živnostenského zákona.

Ve stanovisku Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 15. ledna 2025 se jednoznačně uvádí: „Oprávnění obce regulovat na svém území prodej a poskytování služeb mimo kolaudované provozovny se vztahuje pouze na ty činnosti, na které se vztahuje též živnostenský zákon.“ Toto vymezení je zásadní pro posouzení právní přípustnosti regulace výdejních boxů. Na výdejní boxy, prostřednictvím kterých jsou poskytovány poštovní služby, se totiž živnostenský zákon nevztahuje.

Pokud by tedy obec vydala tržní řád, jehož prostřednictvím by jakkoli omezila či zakázala instalace výdejních boxů sloužících k poskytování poštovních služeb, jednalo by se o překročení zákonného zmocnění dle § 18 živnostenského zákona.