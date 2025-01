Jak by se měly značky připravit na druhé volební období prezidenta Donalda Trumpa

Donald Trump složil přísahu a nastoupil do druhého funkčního období prezidenta Spojených států. Co to znamená pro značky a jak se mohou připravit?

Od chvíle, kdy Trump vyhrál americké prezidentské volby, vládnou médiím titulky článků o tom, jak a proč vyhrál, o jeho kontroverzních výběrech do kabinetu a o tom, jakými problémy se bude zabývat, jakmile nastoupí do úřadu. V úřadu už nyní znovu sedí.

Je to jen začátek a mnohé z toho, o čem se bude psát, bude i nadále vyvolávat silné emoce mezi americkou veřejností.

Značky musí být připraveny na fungování v době Trumpova prezidentství. Některé věci mohou marketéři proaktivně plánovat dopředu, jiné nás zastihnou nepřipravené.

Možná neexistuje „příručka“ nebo pravidla, jak postupovat dál, ale zde jsou tři věci, které by marketéři měli mít na paměti, když budou v příštích čtyřech letech pokračovat ve vedení a rozvoji svých značek.

Pochopte, jaké sliby byly dány v předvolební kampani

V předvolební kampani se Trump jasně vyjádřil k otázkám, které bude řešit, pokud bude zvolen na další prezidentské období. Patří mezi ně imigrace a hranice: Řekl: „Hned první den spustím největší program deportace zločinců v dějinách Ameriky.“

Zprávy naznačují, že Trump nechá Spojené státy vystoupit z Pařížské dohody. „Budeme vrtat, vrtat, vrtat,“ řekl v souvislosti s tím, že těžba ropy a zemního plynu se stane jeho prioritou.

Trumpův plán zahrnuje také cla na dovážené zboží na položky pocházející z Číny i Mexika. Věří, že zavedení cel pomůže výrobním pracovním místům v USA.

Nyní je čas, aby obchodníci získali přehled o tom, jaká budou žhavá témata při vstupu do roku 2025. Nic z toho by je nemělo překvapit, a pokud si dají tu práci a pochopí důsledky opatření, která Trump přijme, budou mít lepší pozici, aby věděli, co pro svou značku udělat dál.

Sjednoťte se v tom, k čemu se budete a nebudete vyjadřovat v souvislosti se změnami politik

Značky jako Patagonia, REI a Seventh Generation jsou známé svým ekologickým aktivismem. Společnosti jako Microsoft, Procter & Gamble a Unilever byly zařazeny do žebříčku deseti nejlepších amerických společností v oblasti životního prostředí v roce 2024. Jak budou připraveny reagovat na Trumpovu administrativu, pokud jde o otázky životního prostředí?

Společnost Bombas vyrábí vysoce kvalitní ponožky a za každý zakoupený pár věnuje jeden pár útulku pro bezdomovce. Tyto ponožky se vyrábějí na několika místech, včetně Číny. Bude si značka moci dovolit rozdávat ponožky s případnými cly?

Everlane, Allbirds, Toms a mnoho dalších účelově zaměřených značek také vyrábí produkty v Číně; jaká bude jejich reakce na cla a jak budou informovat spotřebitele o případném zvýšení nákladů nebo změnách produktů?

Značky, jako je Ben & Jerry’s, mají velmi jasné hodnoty, poslání a aktivismus, jejichž hlavním pilířem jsou lidská práva a důstojnost. Jak bude značka reagovat na masové deportace osob, které vláda považuje za nelegální přistěhovalce?

Každý, kdo vede značku zaměřenou na cíl nebo značku, která se v minulosti vyjadřovala k otázkám, jež byly v souladu s názory jejích spotřebitelů, musí být připraven na to, jak a kdy se bude vyjadřovat.

Pokud máte za sebou historii vyjadřování se ke klíčovým otázkám, budou vaši spotřebitelé očekávat, že budete reagovat včas. Pokud jste se v minulosti k problémům nevyjadřovali, dobře si rozmyslete, zda a kdy se chcete vyjádřit.

Pokud nejste připraveni, může být nejlepším řešením zůstat stranou, dokud nebudete připraveni.

V této chvíli je důležité, aby byl celý marketingový tým sladěn v tom, co a kdy uděláte. Můžete se tak vyhnout tomu, že jeden člověk vydá jménem značky příspěvek nebo prohlášení, se kterým nebudou všichni souhlasit.

Buďte připraveni pozastavit mediální plány – znovu a znovu

Jako obchodníci se musíme i nadále připravovat na neočekávané události. Přírodní katastrofy se budou opakovat, stejně jako ničení a ztráty na životech způsobené a vyvolané lidmi.

Jen málokdo mohl předpovědět útok na budovu amerického Kapitolu 6. ledna 2021, který následoval po tehdejších prezidentských volbách v USA. A Trumpova reakce na něj také dominovala titulkům novin, když jej označil za „den lásky“, kdy „nic“ nebylo „provedeno špatně“, a mnoho jednotlivců chtělo zůstat informováno a nadále sledovat, co se odehrává.

Buďte připraveni pozastavit mediální plány – opakovaně. Přehodnoťte postupy a způsoby práce v týmu, zda pozastavit sociální média a další kanály, pokud jde o Trumpovu administrativu.

Ujasněte si, kdo je konečným rozhodovatelem, abyste mohli jednat rychle a zajistili, že vaše agentury budou v souladu. Je totiž více než pravděpodobné, že až Trump oznámí změny v politice a splní své předvolební sliby, tyto titulky přehluší vše ostatní, co se na trhu děje.

Nenechte se zaskočit, protože nepozastavením mediálních plánů byste mohli plýtvat penězi a spotřebitelé by vás mohli označit za necitlivého. Můžeme i nadále očekávat neočekávané a také očekávat, že Trump splní velkou část toho, co slíbil.

Začněte se tedy připravovat již nyní, abyste své značce zajistili co nejlepší pozici pro působení v Trumpově administrativě.