Influpacky: Když influenceři sdílejí z radosti

Dosáhly 84% share rate bez nátlaku. Influpacky mění influencer marketing z povinnosti na prestiž – a stojí zlomek klasické kampaně.
Když se dnes řekne influencer marketing, spoustě marketérů naskočí husina. Přesvědčit klienta o kampani za sto tisíc, v rámci níž zaplatíte dvěma velkým influencerům za stories s povinným označením reklamy a viditelným logem, to už není kreativní práce, ale nákup mediálního prostoru.
Začalo to z frustrace. Potřebovali jsme oslovit influencery s několika vybranými produkty, ale věděli jsme, že tradiční PR balíčky nefungují – náhodné věci, neosobní merch z Alibaby, krabice výrobků, které končí spíš v koši než ve feedu. Zkusili jsme to jinak.
Válka s kyberšmejdy
Jedním z prvních případů, na nichž jsme si ověřili, že tato strategie – kterou jsme si interně nazvali Influpacky – funguje, byla kampaň pro O2 Czech Republic. Klient řešil téma „AI babička proti kyberšmejdům“. Jenže jak influencery zajímavě propojit s mobilním operátorem, kyberbezpečností a AI?
Vsadili jsme na kombo služby s fyzickým produktem, který je fakt top a má smysl. Cíleně jsme vybrali 25 influencerů s největším potenciálem pro daný obsah i s ohledem na naši cílovku a vytvořili balíček, který mimo jiné obsahoval keramický hrnek či kazetu s personalizovaným vzkazem od AI babičky Alenky, což odkazovalo na retro feeling (a babičkovskou) kampaň. A kdo doma nemá rádio na kazety, mohl si přehrát vzkaz online přes unikátní QR kód.
Žádný Call to Action, žádný nátlak na sdílení. Věřili jsme, že obsah bude natolik atraktivní a unikátní, že to influenceři udělají sami. A fungovalo to – sdílení vnímali jako projev radosti a prestiže, ne povinnost. Byli „jeden z mála“.
Prodáváme totiž zážitek. Ručně psané jmenovité věnování, prémiový design, nosné téma nebo sladké věci, které umocňují atmosféru. Vizibilita klienta je otázkou drobného loga nebo jednoho produktu, který v celkové nadílce působí jako milá připomínka, ne vnucovaná spolupráce. A protože jde o dar, odpadá nutnost případné sdílení označovat jako #ad. Navíc tento zážitek buduje vztah se značkou a v reakci influencera značně podporuje autentickou reakci.
Silent disco a dudlíky
Tahle strategie se nám osvědčuje u všech brandů bez ohledu na velikost. Klíčové jsou wow efekt a absolutní relevance. Pro značku Lovela Baby jsme maminkám poslali věci, které reálně použijí: ortopedické dudlíky, dečku s decentním logem klienta, „milestone“ kartičky na záznam prvních pokroků dítěte i krémy pro mámy. Výsledek? Pozitivní zpětná vazba a přes 20 žádostí o spolupráci za barter od influencerů s 80k+ followers, kteří viděli balíček u jiných tvůrců a chtěli jej také.
Influpacky fungují i pro exkluzivní pozvánky na akce, třeba event typu silent disco jsme propagovali mimo jiné prostřednictvím kvalitních brandovaných sluchátek. A u propagace obchodního centra Westfield Chodov coby místa k relaxu jsme influencerkám naservírovali kvalitní kosmetiku, prémiové masky na spaní a župany jako v luxusním hotelu. Navíc jsou Influpacky škálovatelné – posíláme je v počtech od 25 až po 200–300 a při ceně 1500–4000 Kč/kus si je mohou dovolit i firmy s malým rozpočtem.
„A co když vám na to kašlou?“
Při investici desítek tisíc do propagace chce klient přirozeně garanci. A tu mu nedokážeme dát. Když na to ale vezmete tvrdou matematiku, dává to smysl. V klasickém influencer marketingu za 213 tisíc pořídíte 4 placené influencery. Za stejnou částku jsme rozeslali 50 packů – 42 influencerů je sdílelo (84% share‑rate), část jen stories, jiní celé posty. Výsledný kumulovaný zásah byl násobně levnější než při placené kampani se stejným dosahem a celková hodnota AVE převyšovala 650 000 Kč.
A co ti, kteří nepostnou? Žádný nátlak. Jen personalizovaná zpráva, že je snad balíček potěšil. Cílem je, aby si nás pamatovali v dobrém. Dokonce i influencer, který měl špatnou zkušenost s e‑shopem, může najednou ke značce získat lepší vztah.
Kdy Influpacky nesednou?
I když je to geniální nástroj pro budování autenticity a levnějšího zásahu, není to všelék. Přístup se rozbije ve třech hlavních případech:
- Čistý byznys – Řada influencerů bere svůj prostor čistě byznysově a pravděpodobně by balíček ani neotevřela, natož sdílela. Tady se nevyplatí to ani zkoušet.
- Chyba v mixu – Pošlete balíček, který je nerelevantní, neudělá radost nebo nedej bože způsobí influencerovi problém (např. kvůli alergii). Špatná rešerše cílovky je smrt.
- Špatné načasování – Influencer balíček ocení, ale prostě mu nesedne do kontinuity obsahu. S tím se musíte smířit. Ale za nás přijatelný risk.
Pokud už jste unaveni z drahých placených kampaní, které působí chladně, Influpack je cesta zpět k lidskosti, exkluzivitě a nefalšované radosti. Protože když dáte tvůrci obsahu cool věc a řeknete mu: „Vybral jsem si tě, protože jsi jedinečný,“ rád se pochlubí a vám udělá reklamu. Je to prostě přirozená konkurence mezi influencery.