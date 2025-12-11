Jaro na Nově: Markovič, komediální kriminálka a Survivor třikrát týdně

Skupina Nova vstoupí do jara 2026 s dosud nejrozsáhlejší nabídkou seriálů, dokumentů a reality show. Programová strategie stojí na dvou pilířích: silném lineárním vysílání a rostoucí roli Oneplay Originálů, které mají posilovat prémiové vnímání značky a konkurovat globálním streamovacím službám.
Nová seriálová jména: Poděbrady, Vysočina i velké finále Bratrů a sester
Hlavní novinkou TV Nova bude Buldok z Poděbrad, osmidílná komediální kriminálka od Tomáše Baldýnského. Sabina Remundová v ní hraje svéráznou kriminalistku Radku, která se vedle práce potýká i s rolí samoživitelky dvou dospívajících synů. Série staví na kontrastu mezi její intuicí a pedantským stylem nového šéfa v podání Marka Adamczyka. Poděbrady se stávají klíčovou součástí vizuální identity seriálu a podle tvůrců mají hrát „stejně důležitou roli jako sami herci“.
Vrací se také Odznak Vysočina, tentokrát s výraznou atmosférou zimních lokací. Novou postavou je kapitán Válek, kterého hraje Adam Vacula a který „vnáší do týmu akci i překvapení“. Tvůrci vůbec poprvé natáčeli na zasněžené Vysočině, což podle produkce dává sérii až fargo vizuál.
Do finále vstupuje genetická detektivka Bratři a sestry. Ulice zároveň po novoročním startu slibuje novou vlnu dramatických situací.
Televizní premiéry úspěšných OnePlay originálů
Do lineárního vysílání se poprvé dostane oceňovaný seriál Sex O’Clock, který sleduje dospívání Adama a jeho rodinné turbulence, a také šestidílná série Jitřní záře inspirovaná případem rodiny Junkových, které sociální služby odebraly dítě kvůli nepovolenému jménu. Oba projekty patřily na OnePlay k nejsledovanějším titulům posledních let.
Uvedení těchto sérií v lineárním vysílání zároveň potvrzuje trend sbližování programové strategie Novy a OnePlay.
OnePlay: pět nových originálů a ambice stát se vlajkovou lodí
„OnePlay je dnes značkou, která k sobě přirozeně láká talenty,“ říká ředitel vývoje Michal Reitler. Podle něj platforma vstoupila do prostředí, kde soutěží s globálními tituly, a proto musí své originály tvořit „ještě intenzivněji a průrazněji než dřív“.
Hlavní novinky
- Metoda Markovič: Straka – pokračování úspěšné true crime série, v níž Markovič tentokrát čelí nebezpečnému mladistvému pachateli. Reitler o sérii mluví jako o „zásadním projektu jara“ a připomíná, že právě Markovič pomohl OnePlay získat pozornost diváků i odborné veřejnosti.
- Monyová – šestidílná série oceněná na festivalu Seriál Killer, inspirovaná tragickým osudem spisovatelky Simony Monyové a problematikou domácího násilí.
- Pád domu Kollerů – autorská „traumédie“ Natálie Kocábové o čtyřgeneračním soužití, které se postupně mění v chaotický souboj o dominanci.
Dokumentární novinky
- Bohyně Slavie – série o zákulisí ženského fotbalu a cestě pražské Slavie za mistrovským titulem.
- Láska nebolí – dokument navazující na Monyovou, který přináší autentické výpovědi obětí domácího násilí.
Silný návrat oblíbených reality show
Program doplňují tradičně úspěšné reality formáty: Survivor (tentokrát třikrát týdně), Farma Česko 2026 s propracovanějšími soutěžními výzvami a emočně silní Extrémní proměny, kde trenér Martin Košťál opět pomáhá účastníkům bojovat s těžkou nadváhou.
K jarnímu schématu s Michalem Reitlerem, ředitelem vývoje obsahu
Který projekt považujete za nejsilnější v nadcházející jarní sezoně?
Představte si to jako komplexní menu v restauraci. Každý chod je jiný. Ale osobně začínám s Metodou Markovič: Straka. Zaměřuje se na případ nebezpečného teenagera a ukazuje, jak se Markovičova laskavost může stát jeho nevýhodou.
Metoda Markovič je už etablovaná značka. Co pro vás její úspěch znamená?
Máme z toho samozřejmě radost. Protože pokud chcete upozornit na platformu jako OnePlay, potřebujete hit, který zasáhne diváky i odborníky. Někdo má Hru o trůny, my máme Markoviče. A jsme na to hrdí.
Velkou novinkou je také Pád domů Kollerů. Čím vás projekt zaujal?
Je to mimořádný počit Natálie Kocábové o čtyřgeneračním soužití. V jedné domácnosti se spolu ocitají čtyři generace s dominantní babičkou, která má dostatek nevyžádané péče pro všechny členy domácnosti. Je to téma, které se týká velkého množství lidí. A v tomto případě je příběh inspirovaný autorčiným vlastním rodinným životem. Je to jízda.
Série Monyová budí pozornost i kvůli citlivému témat. V čem je podle vás důležitá?
Je to zásadní projekt jara. Příběh je temný od samého začátku. Kdo zná život Simony Moyové, ví proč. Ale sešla se u toho neuvěřitelně talentovaná parta a výsledek je silný. Je důležité si připomínat, že existují křižovatky, na kterých oběti domácího násilí mají možnost vystoupit. Je to vzdání holdu někomu, kdo se rozhodl postavit na vlastní nohy, a to v devadesátkách muselo být hodně těžký, navíc když uspějete.
Navazující dokumentární série Láska nebolí se domácímu násilí věnuje ještě šířeji. Proč jste otevřeli toto téma dokumentárně?
Chceme ukázat skutečné příběhy lidí, kteří domácí násilí zažili na vlastní kůži a dokázali z něj najít cestu ven. Je tam inspirace i praktická pomoc. A také ukazujeme, že pachatelé často vyrůstali v prostředí, kde násilí bylo normou. Tohle téma si zaslouží hlubší pohled.
Uvedete taky sérii Bohyně Slavie. Proč jste se rozhodli pro ženský fotbal?
Protože kdo dělá fotbal, dělá ho srdcem. A u ženského fotbalu to platí dvojnásob. Ono je to neuživí, takže jejich motivace musí být čistá vášeň. Chtěli jsme ukázat svět, který je často přehlížený, ale přitom je na špičkové úrovni.
Jak do toho všeho zapadá OnePlay jako platforma?
OnePlay je pro nás velké hřiště. Vstoupili jsme s originály na trh, kde konkurujeme světovým titulům. Proto musíme dělat naše projekty ještě intenzivněji a kvalitněji než dřív. OnePlay hraje hlavní roli, je to dům zábavy, ve kterém najdete úplně všechno, včetně Novy.
A na co se vy osobně nejvíc těšíte z celé té programové nabídky?
Upřímně? Na Metodu Markovič: Straka.