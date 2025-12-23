Zadavatelé a značky
Agenturní finance na prahu roku 2026: Kde CFO nejčastěji narážejí a jak to změnit

  • Advertorial

Konec roku je pro agentury tradičně stresovým obdobím – uzavírají se projekty, řeší se neuhrazené faktury a zároveň se tvoří plány na následující rok. Právě v tomto období se nejjasněji ukáže, nakolik agentura stojí nebo padá na datech. Pokud nejsou přesná, aktuální a jednotná, vstupuje do nového roku s iluzí stability, ne realitou.

Trendy roku 2026, které ovlivní finanční zdraví agentur (více, než si dnes připouštíme)

Příští rok přinese dynamiku, kterou si agentury nemohou dovolit ignorovat. AI zrychluje produkci a mění způsob práce, což přirozeně tlačí na ceny a marže. Marketingové rozpočty u mnoha klientů stagnují a firmy stále častěji hledají efektivnější a flexibilnější řešení. Do toho rostou Retail Media Networks, které přeskupují mediální investice a mění skladbu služeb, na kterých agentury vydělávají.

V praxi to znamená jediné: CFO i CEO potřebují mnohem jasnější obraz o tom, které služby jsou skutečně profitabilní, kde vznikají skryté náklady a co si agentura může reálně dovolit predikovat. Externí trendy sice neovlivníme, ale to, jak na ně reagují naše procesy, je plně v našich rukou.

Tiché problémy agentur, které nejvíce kazí výsledky

Kromě vnějších trendů existují i nenápadné interní překážky, které mohou agenturu položit mnohem rychleji. Pozdní či nenavazující fakturace způsobuje posuny příjmů, slabý time tracking brání vidět reálné náklady a profitabilita zůstává jen pocitem, pokud se revize, meetingy ani koordinace nikde neevidují. Stejně důležité je jasné oddělení revenue streamů – retainer, projekt, hodinovka nebo mediální provize mají odlišnou logiku i rizika. A pokud jsou tato data roztroušená v pěti nástrojích, CFO nedostává pravdu, ale skládačku, ve které polovina dílků chybí.

Co s tím? Jak dostat data pod kontrolu a udělat rok 2026 předvídatelnějším

Řešení není v dalších Excelech ani v tom, že „to nějak odhadneme“. CFO i CEO potřebují systém, který sbírá data automaticky, propojuje je do jednoho přehledu a dokáže předvídat, co přijde – ne až zpětně konstatovat, co se stalo.

1. Time tracking jako základ finanční hygieny

Nejde o kontrolu lidí, ale o kontrolu profitability. Sledujte poměr billable vs. non-billable práce a mířte alespoň na 75 % kapacity na práci, která se fakturuje – je to nejpřesnější ukazatel, zda agentura vydělává.

2. Fakturace po milnících

Rozdělte projekty na části (např. 30 % brief, 40 % kreativní část, 30 % launch). Průběžná fakturace výrazně stabilizuje cashflow a snižuje DSO.

3. Předvídatelné příjmy

Retainery, balíčky a opakovatelné služby přinášejí stabilitu. CFO potřebuje jasně vidět, co je potvrzené, co pravděpodobné a co jen hypotéza.

4. Přehled o rozpracované výrobě a forecasting

Každý den by mělo být jasné, jaká hodnota byla vytvořena, ale dosud nefakturovaná – a také to, jaké revenue mají vaše projekty každý měsíc generovat.

5. Jeden nástroj místo pěti

Centralizovaná data jsou jediný způsob, jak získat skutečný obraz o firmě. Excel + projektový systém + účetnictví nikdy nebudou „single source of truth“ – a bez toho nevznikne žádná přesná predikce.

Jak do tohoto obrazu vstupuje Allfred.io

Allfred není jen nástroj na generování dalších reportů – je to centrální mozek agentury, který mění fragmentovaná data na jasné, akční přehledy, které CFO, CEO i týmy potřebují pro rozhodování v reálném čase. Integruje finanční, projektová i personální data na jednom místě, čímž eliminuje nepřesnosti vznikající kombinací různých systémů či tabulek.

Allfred dnes poskytuje agenturám:

  • Komplexní finanční a operativní dashboardy, které propojují průběžné výsledky, cashflow a predikce budoucích příjmů – vedení tak vidí nejen zpětnou analýzu, ale i scénáře, které pomáhají plánovat kapacity a cashflow s jistotou.
  • Detailní real-time analýzu výnosů a profitability, nejen na úrovni projektů, ale i klientů či jednotlivců. To umožňuje okamžitě identifikovat, kde marže skutečně vzniká a kde uniká.
  • Integrované plánování zdrojů a time tracking, které ukazuje využití kapacit, konflikty v plánování a poměr mezi billable a non-billable prací – klíčové proměnné pro realistické predikce zisku.
  • Automatizované procesy pro fakturaci, upomínky a správu nákladů, které zkracují dobu inkasa a snižují administrativní chyby bez ručního dohledávání údajů.

Výsledkem je lepší kontrola nad maržemi, rychlejší rozhodování a výrazně menší prostor pro chyby, které vznikají manuálním přepisováním či nesynchronizovanými nástroji – tedy právě tam, kde dnes mnoho agentur přichází o zisk.

V době, kdy se trh dynamicky mění a klienti stále intenzivněji sahají po efektivitě, se schopnost předvídat a plánovat stává konkurenční výhodou. Allfred pomáhá agenturám získat nejen přehled o minulosti, ale hlavně pochopit, co přichází.

Picture of Externí autor

Externí autor

