Novým CEO agentury SiteOne je Jan Vojta, zakladatel Jan Bezděk mu předal vedení vlastní společnosti

Digitální agentura SiteOne mění vedení společnosti. Od začátku roku 2025 se stal novým CEO Jan Vojta, dosavadní „head of delivery“. Na pozici nahradil zakladatele a majitele Jana Bezděka, který stál v čele firmy 25 let.

Vojta bude v SiteOne zodpovědný za provozní vedení firmy, implementaci strategie a zlepšování procesů v jednotlivých aspektech společnosti. Bezděk ve firmě jako majitel nadále zůstává, a to v roli strategického konzultanta. Starat se bude především o klíčové klienty, hledání nových obchodních příležitostí a vytváření konceptů digitálních řešení.

Jan Vojta, nový CEO SiteOne, přichází na novou pozici s ambicí pokračovat v budování špičkových digitálních řešení a zároveň reagovat na měnící se potřeby trhu.

„Je mi ctí navázat na práci Honzy Bezděka. Změna přitom neproběhla ze dne na den, agendu jsme si postupně předávali již několik posledních měsíců. SiteOne byla, je a vždycky bude o lidech, které tu máme skvělé. Budu o ně společně s božím týmem v našem vedení pečovat, jak nejlépe dovedu,“ říká ke své profesní transformaci Jan Vojta.

„Spolu s tím se v první řadě zaměřím na dva důležité aspekty, a to inovace v digitálu a efektivitu v řízení a procesech. Vnímám, že má firma stále velký potenciál, a já se těším na další etapu, ve které ho společně o další kus naplníme,“ dodává Vojta, který v agentuře působí osm let, přičemž od roku 2020 má na starosti tým projektových manažerů a řízení portfolia klientů.

Agentura SiteOne v minulosti realizovala stovky úspěšných projektů pro klienty nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Jan Bezděk, zakladatel a majitel agentury SiteOne

© SiteOne

„Za více než dvacet let jsme prošli obrovským vývojem – od malého týmu v kočárkárně až po jednoho z lídrů na trhu digitálních služeb. Můj tým za tuto dobu odpracoval téměř milion hodin. Jsem hrdý na to, co jsme společně dokázali, a rád bych poděkoval všem našim klientům za jejich důvěru, která byla klíčová pro náš úspěch,“ říká Jan Bezděk, a dodává, že budoucnost společnosti svěřuje týmu vynikajících manažerů a odborníků.

A právě tento tým povede Jan Vojta, který se postupně vypracoval na vynikajícího lídra. „Je to výjimečný člověk a lídr, který se ve své odbornosti vypracoval na mnohem lepšího manažera, než jsem já sám, a právě to je jeden z hlavních důvodů mého rozhodnutí pro tuto změnu. Věřím, že pod jeho vedením agentura dosáhne ještě větších úspěchů,“ dodává závěrem Bezděk.