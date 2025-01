Novou tváří strategického týmu Publicis Groupe se stala Mai Bebjak

Strategický tým komunikační skupiny Publicis Groupe je téměř po roce kompletní. Posledním členem se stala Mai Bebjak, která nastoupila na pozici seniorního stratéga.

Mai Bebjak se ve své nové roli věnuje především strategickým komunikačním aktivitám společnosti Lego, a to jak pro regionální hub zaměřený na země střední a východní Evropy, Blízkého východu a Afriky (CEEMEA), tak pro globální tým.

Bebjak se v oboru pohybuje šestým rokem, začínala v OMD jako juniorní media planner a postupně si prošla všemi oblastmi mediálního plánování, včetně koordinace strategických aktivit klientů napříč zeměmi střední a jihovýchodní Evropy.

V agentuře MarketUp vedla strategii a zaměřovala se na akvizici nových klientů, aplikaci principů evidence-based marketingu, tvorbu řešení pro digitálně orientované klienty a zastřešovala také výzkumné služby.

„Vidím, že díky našemu přístupu Power of One a sjednocenému strategickému týmu přinášíme našim klientům ten správný mix expertíz pro jejich růst a maximalizaci byznysových výsledků“, říká Mai Bebjak.

„Mai svým profilem a osobností dokonale pasuje do rozmanitého strategického týmu pod hlavičkou Power of One. Již během své zkušební doby výrazně pomohla k několika vyhraným tendrům. Přichází s velmi praktickými zkušenostmi na středních a velkých klientech a obrovským drivem i pozitivním nadhledem, který zapadá do kultury jak strategického oddělení, tak celé Publicis Groupe,“ doplňuje Tomáš Preněk, šéf strategického týmu Publicis Groupe.

Příchodem Mai Bebjak je tak hotová transformace strategického oddělení Publicis Groupe, která začala loni na jaře spojením komunikačních a mediálních stratégů do jednoho týmu, který má nyní již 9 členů.

Do budoucna se dá očekávat, že tým ještě poroste, a to především díky rostoucí poptávce po strategickém poradenství z řad klientů a také vzhledem k loňským úspěchům skupiny v tendrech.