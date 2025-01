Aneta Kubů je novou ředitelkou Digisemestru

V čele Digisemestru střídá Aneta Kubů zakladatele Jindřicha Fáborského, ten s platformou i nadále zůstává.

Změnu ve vedení vzdělávací platformy Digisemestr oznámil na LinkedIn její zakladatel Jindřich Fáborský, který projekt odstartoval už v roce 2015.

„Anet do projektu přináší novou energii. Oproti mě má mnohem lepší komunikační schopnosti. Také větší cit pro práci s komunitou. Je to něco, co ji přirozeně baví. A krom toho má také lepší organizační schopnosti. To se u takového projektu hodí,“ uvedl Fáborský.

„Navíc, a to je asi nejdůležitější: sdílíme stejné hodnoty. V naší smlouvě je zapsáno, že jejím cílem na této pozici není primárně zvýšení zisku, ale udržení kvality a hodnot programu,“ doplnil ještě.

Fáborský v platformě Digisemestr nekončí. Společně s Anetou Kubů bude zodpovídat za studijní program a tvořit ho, ať už jde o výběr lektorů nebo skladbu přednášek.

„Všem moc díky za krásné gratulace a Jindrovi, že díky němu můžu pracovat na projektu, který má obrovský smysl a přesah. Digisemestr je srdcovka a moc se těším, co a jak se letos podaří posunout,“ reagovala na oznámení Aneta Kubů.

Ta od prosince 2023 působí jako nezávislá marketingová konzultantka, věnuje se mimo jiné eventům. Pracovala už na letním táboru Digisemestru či na uvítací party a večerním programu loňského Marketing Festivalu, za nímž rovněž stojí Jindřich Fáborský.

Přes šest let také působila v marketingu agentury eBrána, jenž mezi lety 2020 a 2023 vedla jako marketingová ředitelka. Je též mentorkou a lektorkou v projektu #Holkyzmarketingu a působí jako mentorka Pardubického podnikatelského inkubátoru.