Agentura roku hlásí nového odborného garanta a upozorňuje na uzávěrku nominací!

Marketingová rada při AKA se stala s agenturou Behavio garantem kategorie Volba klientů. Do uzavření nominací do třetího ročníku soutěže Agentura roku už zbývá jen týden.

Nominovat agenturu do soutěže Agentura roku může do 31. prosince 2024 kdokoli, a to prostřednictvím jednoduchých formulářů na webu soutěže agenturaroku.mam.cz.

Vedle Agentury roku a Nezávislé agentury roku jsou otevřeny nominace také pro kategorii Talent roku a Nejlepšího marketéra.

Nominované agentury následně MAM osloví ohledně kategorií, v nichž chtějí soutěžit. A co bude dál?

15. ledna 2025 agentury obdrží dotazníky pro své kategorie

31. ledna 2025 bude uzávěrka na vyplnění dotazníků a jejich odeslání

31. ledna 2025 bude také uzávěrka na zaplacení účastnických poplatků

28. února 2025 budou hotové průzkumy i vyhodnocení dotazníků

I. polovina března 2025 – proběhne online hodnocení porot

II. polovina března 2025 – proběhne živé zasedání porot

8. dubna 2025 bude slavnostní vyhlášení soutěže Agentura roku

Klíčová data jsou zveřejněna také na webu.

Novým odborným garantem soutěž Agentura roku, která je určená kreativním a digitálním agenturám, se stala Marketingová rada při AKA (Asociaci komunikačních agentur). Bude zodpovědná za hodnocení v kategorii Volba klientů společně s dalším odborným garantem, agenturou Behavio.

Dalšími partnery jsou již tradičně advokátní kancelář Havel & Partners, výzkumná agentura ResSolution, Atmoskop.cz ze skupiny Alma Career a Asociace společenské odpovědnosti.

Agentura roku zveřejnila rovněž ceny za přihlášky i vstupenky na slavnostní vyhlášení. Přehled všech najdete na webu.

Kompletní pravidla i přehled bodového hodnocení soutěží kreativity a efektivity jsou na webu soutěže zveřejněny také.