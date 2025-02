Příběhové eventy: jak Creative Events mění nejen firemní kulturu

V dnešním dynamickém podnikatelském prostředí čelí firmy řadě výzev, od motivace zaměstnanců po efektivní týmovou spolupráci. Tradiční metody často nedokážou přinést požadované výsledky. Zde přichází na scénu příběhové eventy Creative Events, které kombinují zážitek, zábavu a řešení konkrétních firemních problémů.

Co jsou příběhové eventy?

Příběhové eventy jsou interaktivní akce, které využívají sílu storytellingu k dosažení specifických cílů klienta. Každý event je navržen na míru, aby reflektoval jedinečné potřeby a výzvy dané společnosti.

Tímto způsobem se zaměstnanci stávají součástí příběhu, což zvyšuje jejich angažovanost a podporuje hlubší porozumění firemním hodnotám.

Příklady z praxe

100 Years of TotalEnergies galavečeře

V rámci připomenutí jubilea 100 let jednoho z největších zaměstnavatelů ve Francii uvařili Creative Dreamers nezapomenutelný zážitek a připomenutí hodnot inovací a udržitelnosti pro všechny hosty. A to za pomoci propojení gastronomického zážitku, výzdoby, burleskního představení, vypravěče a hudby, kdy si všichni účastníci připomněli nejdůležitější milníky firmy, včetně těch, co je čekají.

Unilever Future Garden

Pro společnost Unilever Creative Dreamers vytvořili multimediální zážitek s animovanou průvodkyní, periferními projekcemi, světelnou show, tancem a hudbou, který účastníky seznámil s produkty a kulturou všech divizí Unilever za udržení maximální pozornosti.

Skanska konference developerského týmu

Pro stavební firmu Skanska realizovali konferenci s virtuální asistentkou, kde byli diváci za pomoci dialogu a vyprávění příběhu přímo zodpovědní za její polidštění. Ze skoro až dystopického scénáře tak společnými silami celý tým změnil budoucnost firmy ve světlejší zítřky.

Liftrock vánoční večírek

Pro holdingovou společnost Liftrock připravili vánoční večírek ve formě futuristického příběhu, kde účastníci museli společně změnit svou budoucnost. Tato aktivita posílila komunikaci a spolupráci, což vedlo k efektivnějšímu pracovnímu prostředí.

Proč příběhy?

Příběhy jsou nejstarší komunikační nástroj a způsob předávání myšlenek a informací. Na rozdíl od běžné komunikace s přímočarým programem totiž obsah návštěvníci vstřebávají i na behaviorální a podprahové úrovni a zážitek si snáze zapamatují. Vše vidí, slyší, ale hlavně zažijí a prožijí, protože jsou aktivní součástí eventu.

Příběhové Creative Events představují inovativní přístup k řešení firemních výzev. Díky kombinaci interaktivního storytellingu a gamifikace dokážou vytvořit nezapomenutelné zážitky a mají trvalý dopad na firemní kulturu a výkon týmů, ale i komunikaci palčivých či komplikovaných témat.

Pro více informací o službách navštivte creativedreamers.cz.

© Creative Dreamers