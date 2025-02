Největší oborová konference Forum Media oslaví 25 let. Získejte zvýhodněné Early Bird vstupenky

Forum Media slaví 25 let. Letošní ročník odhalí dopad moderních technologií na marketing a média. Desítky řečníků z celého světa vystoupí 25. listopadu v O2 universu. Early Bird vstupenky za výhodnou cenu pořídíte do konce srpna.

Letošní jubilejní ročník svým obsahem naváže na téma supermoderních technologií ve službách marketingu, komunikace a médií a posune je dál z pohledu odpovědnosti za to, co s pomocí nových nástrojů vytváříme, jakým způsobem to šíříme a jaký dopad to má na společnost a demokracii.

Nahlédneme pod pokličku strategické komunikace firem, institucí, vlád i mezinárodních organizací. Poodhalíme tajemství úspěchu českých značek, které prorazily ve světě, ukážeme kouzlo nejobdivovanějších rodinných firem. A k tomu mnoho dalšího – ostatně tak jako každý rok.

Největší oborová konference Forum Media letos završí čtvrtstoletí existence. Pro oslavy jubilea si proto zvolila symbolické datum – 25. ročník se v prostorách O2 universa uskuteční 25. listopadu 2025.

Zatímco se už rýsuje hlavní osa programu pěti sálů, ve kterých vystoupí na padesát řečníků z různých koutů světa, vy máte do konce srpna možnost pořídit si vstupenky za zvýhodněnou cenu, tzv. Early Birds.

Do 31. srpna pořídíte vstupenky na Forum Media 2025 za zvýhodněnou cenu 12 500 korun. Proto neváhejte, zaregistrujte se na stránkách FM25 a zajistěte si výhodný vstup na jubilejní ročník konference, která každoročně přiláká osm set profesionálů z PR i reklamy.

O loňském skvělém ročníku jsme psali ve speciálním vydání týdeníku Marketing & Media.