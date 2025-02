Návod na rebranding nabídne konference How To Brand. O svou zkušenost se podělí Pluxee, Korunní či Seyfor

Šest příběhů těch, kteří prošli náročnou cestou rebrandingu, zazní na pódiu prvního ročníku konference How To Brand, který se koná 27. března 2025. Marketérům i majitelům firem nabídne praktický návod na proměnu vlastní značky.

Cílem konference How To Brand je poskytnout marketérům a manažerům značek konkrétní know-how pro vlastní rebranding. Tak, aby k němu získali podporu vedení, udrželi po celý proces konzistentní ideu a rebranding dotáhli do posledního podpisu v e-mailu. I proto je program sestavený tak, aby ukázal rebranding ze všech stran – od strategie přes vizuál až po obsah.

Na konferenci uslyšíte od Daniela Šturma příběh o přeměně značky Solitea v Seyfor, duo Sabina Samuel a Kateřina Horká z kreativního studia Heels Make Deals vysvětlí, jak strategicky pracovaly s designem při rebrandingu Korunní. U Korunní se zastaví i brand manažerka Katarína Pereszlényiová, která prozradí, jak prorazit v kategorii, kde teprve vznikají pravidla.

Co vedlo k přeměně zavedené značky Sodexo na Pluxee zase vysvětlí Tereza Knířová a Jan Michelfeit. Brandový konzultant Pavel Cahlík ukáže, jak na repositioning, a o hodnotě designu značky promluví Jakub Ptačin ze Studia Echt. Konferencí provede moderátor a herec Lukáš Hejlík.

Za akcí stojí trojice brněnských marketingových firem – Obsahová agentura, která se specializuje na obsahový marketing, designéři z Bloomfield Brand Studio a brand konzultant Karel „Mindless“ Novotný a jeho firma Brand Family.

„Když jsme se společně potkali při nejméně pátém rebrandingu, řekli jsme si, že tohle téma si zaslouží pořádně prozkoumat. V Česku nám ale podobná akce dlouhodobě chyběla, tak jsme se ji rozhodli uspořádat,“ vysvětluje zrod How To Brand jeden z pořadatelů Martin Brablec, zakladatel Obsahové agentury.

„Všimli jsme si, že všichni naši společní klienti řeší rebranding. Tak jsme se rozhodli založit platformu pro všechny, kteří tím procesem prochází nebo se na něj teprve chystají. Na How To Brand budeme sdílet zkušenosti, ukážeme jim, co je čeká. A některým to třeba i rozmluvíme, ne vždy je totiž rebranding nutný,“ potvrzuje další z organizátorů konference Karel „Mindless“ Novotný.

V předvečer konference, 26. března od 18:00, budou organizátoři hosty speciálního vydání talkshow Brand Clubík, kterou pořádá Karel „Mindless“ Novotný v brněnském coworku Clubco. Prodiskutují tam své letité zkušenosti s rebrandingem malých i velkých značek.

Kapacita akce je omezená jen pro 236 účastníků. Kompletní program konference najdete na howtobrand.cz.