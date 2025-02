Michael Štádler, Adform: příležitosti a výzvy pro CTV reklamu v roce 2025

Trend rozšiřování connected TV (CTV) nejeví známky zpomalení, právě naopak, píše ve svém komentáři pro MAM Michael Štádler, country manažer společnosti Adform CZ & SK.

Podle výzkumu společnosti Atmedia 47 procent Čechů (3,1 milionu uživatelů) ve věku 15-69 let využívalo v první polovině roku 2024 služby SVOD. Na konci roku 2023 to bylo přitom „pouze“ 2,8 milionu uživatelů. Trend růstu počtu diváků bude velmi pravděpodobně pokračovat i letos.

SVOD je navíc jen jeden z řady dostupných způsobů, jak využívat CTV. Stále větší oblibě se těší také služby AVOD a bezplatné streamované televize s podporou reklamy „Free-Ad supported streaming TV“ (FAST), takže možností, jak diváci mohou konzumovat obsah na platformách CTV, je několik.

Zadavatelé reklamy pozorně sledují rostoucí počet diváků, protože CTV už nyní začíná představovat vážného konkurenta tradičním formátům, jako jsou display reklama, online video anebo lineární televize (i když v našich podmínkách je podíl výdajů na reklamu zatím nižší).

Globální čísla jsou ale hodně optimistická, například studie od IAB Europe a Double Verify letos předpovídá globální investice do CTV v objemu 32,2 miliardy dolarů, což představuje podíl 15,7 procenta na celkových investicích do videoreklamy.

Co dělá z CTV tak silného hráče? Nabízí něco, co mnoho jiných kanálů jednoduše nemůže: schopnost upoutat pozornost vysoce hodnotných diváků na velkých obrazovkách v prémiové kvalitě a prostředí. Další výhodou je možnost zapojení CTV do celkové online komunikace. Velmi oblíbený případ užití je retargeting diváků, kteří viděli reklamní spot v CTV, pomocí IP adres.

Přestože inzerenti chtějí tento kanál stále více využívat, je pro ně CTV spojena s určitými výzvami a nutností se učit. Především se nejedná o „tradiční televizi“. CTV vyžaduje změnu myšlení oproti tomu, na co jsou mediální plánovači ze staré školy zvyklí u lineárního vysílání.

Ať už se jedná o nákup reklamy na internetové metriky (CPT/CPM) místo tradičního nákupu na televizní GRPy nebo vyhodnocování kampaní, které má díky absenci crossmediálního měření svá úskalí.

Řešením jsou technologie. Díky nim mohou značky využít data z CTV pro sofistikované plánování médií napříč kanály a učinit z nich ústřední prvek omnichannel strategie, která mění zavedená pravidla hry. Pokrok v reklamních technologiích naštěstí pomáhá propojit jednotlivé body.

Nová vznikající řešení dokáží sbírat data z CTV a využívat je k mapování chování uživatelů, což znamená, že inzerenti mohou přesněji cílit na publikum. Integrací klíčových metrik, jako jsou geografické údaje, IP adresy a ID zařízení, mohou inzerenti získat jasnější představu o tom, kdo zhlédnul jejich reklamy, a využít tak chytřejších vícekanálových strategií.

CTV bude mít v marketingovém mixu stále důležitější místo. Její schopnost poskytovat vysoce kvalitní kampaně s angažovaným publikem je bezkonkurenční. V datech, která poskytuje, spočívá skutečný potenciál, jak se odlišit od svého lineárního protějšku. Budoucí úspěch CTV bude ale záviset na schopnosti bezproblémové integrace s ostatními reklamními kanály.

Značky, které budou ochotny změnit své myšlení a překonat pojem „TV“, přijmout pokročilá řešení, spolupracovat se správnými partnery a zaměřit se na celou cestu zákazníka, budou těmi, které budou mít z tohoto kanálu, jenž mění pravidla hry, největší prospěch.