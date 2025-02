Marketéři, dejte nám vědět, jak se vám daří, máte dva týdny

Vyzýváme všechny kolegy a kolegyně z reklamní branže: je na čase znovu zmapovat, jak se nám daří! I letos vás zveme k účasti v průzkumu „Radosti a starosti českých marketérů aneb insighty ze světa reklamy“.

V trendech se ukrývá klíč k pochopení toho, co se v našem marketingovém rybníčku děje, s čím nejvíc zápasíme a čeho si naopak nejvíce ceníme.

Proto hned zkraje roku spouštíme třetí ročník výzkumu, na jehož konci zjistíte, co se honí českým markeťákům a markeťačkám hlavou.

Zapojte se do výzkumu i vy a dejte najevo své názory na stav českého marketingu a reklamy.

Co vás baví sledovat a čeho se vám naopak nedostává?

Která agentura je podle vás – markeťáků – nejlepší?

A kterou konferenci si zpravidla nesmíte nechat ujít?

Rozhodovat o tom budete vy!

Stačí vyplnit krátký dotazník, který vám zabere jen chvilku.

Co za to?

Podělte se s námi o to, co vámi opravdu rezonuje, a my vás za to odměníme.

Každý účastník průzkumu získá:

exkluzivní přístup ke kompletním výsledkům výzkumu – budete první, kdo se dozví o trendech i náladách lidí z reklamní branže a marketingu,

– budete první, kdo se dozví o trendech i náladách lidí z reklamní branže a marketingu, aktuální vydání MAM v elektronické podobě zdarma,

v elektronické podobě zdarma, 1 test kampaně nebo kreativy pomocí heatmaps z dílny Behavio (stačí, když o to v dotazníku projevíte zájem, my vás následně kontaktujeme s podrobnostmi).

Dejte českému marketingu vědět, co vámi rezonuje.

Kdo se může zúčastnit?

Kdokoli, kdo aktuálně pracuje v reklamě a marketingu na českém trhu – od kreativců přes stratégy a analytiky až po PRisty.

Freelanceři, agenturní zaměstnanci i ti z vás, kdo pracují na straně klienta – prostě všichni.

O projektu

Marketing & Media chce zlepšovat český reklamní trh. Bez pořádných dat to ale nedokážeme. Protože jsme si vědomi toho, že navrhnout a provést hodnotný výzkum není jednoduché, spojili jsme síly s experty z Behavio Labs, kteří zajišťují sběr dat i jejich následné vyhodnocení.

O Marketing & Media

Časopis Marketing & Media je vlivným oborovým médiem, které se věnuje marketingu, komerční komunikaci, reklamě a médiím. Každý týden přináší exkluzivní rozhovory se zajímavými osobnostmi z branže a s těmi, kteří zodpovídají za marketingové rozpočty. Obsahem inspiruje, odhaluje trendy a podporuje kritickou diskusi.

O Behavio Labs

Behavio je technologická a výzkumná firma, která zkoumá pravidla podvědomých rozhodnutí. Od roku 2015 pomáhá firmám budovat značky, zlepšovat reklamní kampaně, pracovat se zákazníky a motivovat zaměstnance. V roce 2024 získala investici od nizozemských Airbridge Equity Partners na vývoj softwarového nástroje Behavio Platform, který umožňuje klientům testovat reklamní kampaně a měřit sílu značky.