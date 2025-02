Globálním marketérem roku je Marcel Marcondes z AB InBev

Do čela žebříčku WFA Global Marketer of the Year vybrala Marcela Marcondese porota a hlasování veřejnosti z shortlistu, na němž byli i CMO společností DoorDash, Disney, Kraft Heinz či Cisco.

Globální šéf marketingu skupiny AB InBev Marcel Marcondes se probojoval na první příčku žebříčku WFA Global Marketer of the Year, který vyhlašuje Světová federace zadavatelů (WFA) ve spolupráci s časopisem The Drum.

Kdo se stane Nejlepším marketérem za Česko se ukáže na slavnostním vyhlášení výsledků třetího ročníku Agentura roku, které Marketing & Media vyhlašuje 8. dubna.

Reklama

Marcel Marcondes zvítězil v hlasování poroty i veřejnosti. Na shortlistu vedle něj byli: Kofi Amoo-Gottfried ze společnosti DoorDash, Asad Ayaz za The Walt Disney Studios a Disney+, Diana Frost ze skupiny The Kraft Heinz Company a Aruna Ravichandran ze společnosti Cisco.

„Toto ocenění je uznáním pro celý tým a naši společnou práci. Vše, co děláme, je ve snaze pomoci růstu a řešení problémů zákazníků a byznysu,“ uvedl mimo jiné Marcondes.

Uznání získal Marcondes za zaměření se na globální „megabrandy“ ze skupiny, čímž přispěl ke zvýšení tržeb skupiny o 3,3 procenta. Ab InBev také patří osm z deseti nejhodnotnějších značek piva podle Kantar BrandZ, přičemž Corona je na prvním a Budweiser na druhém.

„Marcel má schopnost propojovat kulturní relevanci s kreativními inovacemi, což nastavuje vysoký standard pro celý marketingový svět,“ řekl Raja Rajamannar, prezident WFA a šéf marketingu a komunikace společnosti Mastercard.

Během jeho vedení marketingu skupiny byla AB InBev jako první značka dvakrát za sebou v letech 2022 a 2023 jmenována „kreativním marketérem roku“ na festivalu Cannes Lions. V roce 2024 se pak potřetí za sebou stala top inzerentem z pohledu kreativity.

V AB InBev pracuje Marcondes od roku 2005, globálním CMO se stal v roce 2022. Předtím vedl marketing Anheuser-Busch. Než se začal věnovat pivu, působil sedm let v Unileveru, kde se staral o značku Dove.