Claire Young, Girl&Bear: nenechám si ujít žádnou příležitost podpořit tvůrce

Chovat se hezky k lidem i planetě, to je postoj studia Girl&Bear agentury VCCP, říká Claire Young.

CEO inhouse obsahového studia VCCP hovoří o růstu, dynamice a zvyšování prestiže produkce v oboru.

Někdy je odpověď na otázku přímo před vámi. To platí i pro Girl&Bear, interní studio na tvorbu obsahu ve VCCP v Londýně, když se Claire Young ptám, odkud pochází jeho půvabný název.

„Znáte logo VCCP?“ ptá se Claire a ukazuje mi papír s hlavičkou, kde je zobrazená dívka, která se dívá do očí medvědovi. „Takto vizualizujeme myšlenku, že jsme challenger agentura pro značky se stejným smýšlením.”

Když studio hledalo svou vlastní identitu v rámci VCCP, inspirovalo se přímo logem. „Na název jsme přišli velmi brzy, už během psaní obchodního plánu, a drželo se nás. Měli jsme tedy jméno – a pak jsme museli vybudovat firmu.“

A zatím to jde dobře: Girl&Bear od svého spuštění v roce 2021 každoročně roste a jeho zkušený tým tvůrců se nedávno rozšířil o nové pobočky v Praze a Madridu. Claire sama byla letos povýšena z pozice ředitelky na CEO. A je snadné pochopit, proč: je na studio nesmírně pyšná a srší pozitivní energií.

Tvůrčí cesta

Claire se narodila a vyrostla v Londýně a od počátku své kariéry se obklopuje kreativními lidmi. Původně ji lákala módní žurnalistika a fotografie, první produkční práci získala ve velkoformátové fotografické agentuře Hamilton’s. „Zabývala se prací pro maloobchod, galerie, módu… a zjistila jsem, že mi to opravdu sedí. Byla jsem v kontaktu s fotografy a pochopila jsem, že jako producent mohu sehrát velkou roli v tom, co vytvářejí. Hodně jsme spolupracovali i s agenturami.“

Do světa agentur vkročila ve společnosti Exposure, která začínala jako PR agentura, než se posunula k obsahu. Claire nastoupila jako vůbec první producentka agentury – společně s prvním kreativním ředitelem – a zůstala tam deset let. „Bylo to skvělý úvod do agenturního života a nepřímo vedl k tomu, jak pracujeme s VCCP v Girl&Bear, protože jsme vždy měli velmi integrovaný přístup.“

Zatímco Claire přiznává, že ji „vždycky bude přitahovat krásná vizuální estetika“, fascinují ji všechny formy kreativity. „Hodně zde mluvíme o nadšení, s kterým přivádíme nápady k životu – a to je to, co mě opravdu baví, celá cesta, kterou s klientem a kreativci procházíme. Nejprve pochopení klientova problému, a pak, jak se z něj skrze strategii vynoří zárodky kreativního nápadu.“

A zdůrazňuje, že produkce není jenom na konci. „Jako producenti jsme zapojeni už od začátku se stratégy a mediálními agenturami.“

O tu se nyní z pozice CEO bude zasazovat ještě intenzivněji – spolu s dohledem nad dalším růstem studia. „Když jsme zakládali Girl&Bear, chtěli jsme vytvořit skutečně globální studio na tvorbu obsahu,“ vysvětluje Claire a zmiňuje, že se právě vrátila z otevření kanceláře v Madridu.

Kancelář bude novým domovem pro španělské tvůrce VCCP, kteří již pracují pro klienty jako jsou O2 Telefónica a Más+ by Messi. Umožní jim také lepší přístup na španělsky mluvící trhy, včetně Latinské Ameriky. Stejně jako u pražské pobočky, dodává Claire, zde tvůrci získají větší viditelnost a hlasitější slovo v oboru.

„Obě města mají skvělou pověst v oblasti tvorby, a to nejen ve světě komunikace, ale i ve vysílání, takže možnosti, zázemí a talenty jsou tam vynikající.“

Rostoucí síla a reputace společnosti Girl&Bear jí také umožnila získat značky mimo klientskou bázi VCCP, jako jsou Naturo, Puma a Accor Hotels, a toto portfolio bude Claire dále budovat. „Jsme a vždy budeme tvůrci VCCP, ale jsme doplňkový byznys, takže můžeme pracovat i s nezávislými klienty. A je to skvělá zkušenost. Umožňuje nám to nabízet různé produkční přístupy.“ Být součástí VCCP znamená, že může Girl&Bear využívat dovednosti agentury, kdykoli je potřeba. Nabízí tak modulární přístup, který se přizpůsobuje potřebám klienta. Claire je z možnosti propojovat talenty s kreativními nápady viditelně nadšená.

Be Nice

Právě pro své ambice chce být Girl&Bear také skvělým místem pro práci. Má svou „chartu slušnosti” nazvanou Be Nice. „Od začátku jsme zaujali jasný postoj k diverzitě, rovnosti a inkluzi i udržitelnosti. Jde o to být dobrým člověkem k ostatním lidem a zároveň se chovat ohleduplně k planetě. Ještě nemáme všechno vyřešené, ale nepřestáváme tomu věnovat pozornost a jsem hrdá na pokrok, kterého dosahujeme.“

Čísla jsou vypovídající. Studio má 93procentní míru udržení zaměstnanců (oproti průměru v odvětví, který činí 31 %). Za poslední rok zvýšilo zastoupení diverzity o 25 procent a dosáhlo cíle 40procentního podílu žen ve vedení („s plánem na další růst, samozřejmě,“ říká Claire). Zároveň 41 procent nových zaměstnanců na vstupních pozicích pochází z etnicky rozmanitých prostředí. Co se týče dopadu na planetu, průměrné emise uhlíku při natáčení dosahují 3,56 tuny, zatímco průmyslový průměr je 6,2 tuny.

Pokud jde o genderovou rovnost, Claire si bolestně uvědomuje, že v oblasti produkce chybí vyváženost. „Četla jsem někde, že většinu velkých vánočních reklam letos režírovali muži. Odvětví by si mělo položit otázku: proč tyto zakázky nedostává více žen nebo lidí jiné než bílé pleti? Je to něco, co u sebe neustále sledujeme a nastavujeme si poměrně přísné cíle, ale musíme pracovat ještě usilovněji na tom, aby bylo celé odvětví přístupnější.“

Claire říká, že společnost Girl&Bear v této oblasti připravuje několik vlastních iniciativ. Další výzva, na kterou se studio může těšit.

Mezitím může pokračovat v nastavování vysokých standardů v rámci agentury. Práce rozhodně mluví sama za sebe; zdá se, že tvůrci vynikají ve všech oblastech. „Líbí se mi, že jsme velmi produktivní agentura. Každý měsíc se scházíme jako tým, abychom sdíleli a ocenili naši práci. A pokaždé mě to ohromí.“