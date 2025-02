AI Restart 2025 odhalí budoucnost práce s AI napříč obory 

Digitální agentura Taste pořádá třetí ročník konference AI Restart, která účastníkům nabídne 11 přednášek plných vizionářských pohledů i praktických ukázek, jak v roce 2025 využít pro svou práci umělou inteligenci.

Třetí ročník konference AI Restart se uskuteční 20. února 2025 v Orea Hotelu Pyramida. Na podiu vystoupí uznávání experti z oblasti designu, videotvorby, marketingu, ale také analytiky či vzdělávání.

Program konference sestavil David Kocánek, „deputy head of academy“ z digitální agentury Taste. „Letošní konferenci jsme se snažili sestavit multioborově, aby si každý mohl odnést z konference co nejširší náhled na to, kde všude se může AI plnohodnotně využívat a kam nejbližší vývoj směřuje. Na konferenci budou navíc přednášet nejen osvědčení řečníci, ale také zcela nové a neokoukané tváře,“ přibližuje Kocánek hlavní záměr eventu.

Na přípravě lineupu AI Restartu se významně podílel také Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence. Ve své keynote se pokusí vnést realistický pohled na současné využití AI v Česku. Účastníkům prozradí nejen to, jaké nečekané problémy dokáže AI řešit, ale také limity, o kterých se veřejně moc nemluví.

Na AI Restartu dále vystoupí David Spáčil, který se v současnosti věnuje platformě Pravidla se změnila a vede animační studio 60seconds.cz. Ve své přednášce odhalí, jak zásadně se změní videoprodukce a filmová tvorba v roce 2025.

Na podiu také přivítáme Davida Svobodu, prvního a jediného držitele titulu Canva Verified Expert v Česku. Na konferenci účastníkům ukáže, jak denně využívá AI v Canvě ke zrychlení rutinních úkolů, zefektivnění pracovního procesu a překonání kreativního bloku. Tomáš Kubica, expert na Application Innovation v Microsoftu, zase otevře téma budoucnosti lidí s AI asistenty.

Tereza Fukátková, která vede Data Insights tým se specializací na pokročilou analytiku a AI v FEG, přiblíží, jak AI proměňuje analytiku a proč se analytika stává klíčovou dovedností budoucnosti. Zdeněk Valut, CEO skupiny Ydeal Group, nám zase přinese praktické příklady, jak AI-driven procesy a integrované platformy zrychlují tvorbu vizuálů, videí i kampaní a radikálně mění digitální marketing.

Na konferenci vystoupí také Lenka Hámošová, která účastníky provede praktickými způsoby začlenění AI do tvůrčího procesu a posílení autorské kontroly nad výsledkem. Eva Nečasová představí, jak ve svém projektu buduje systém, který podporuje pedagogy, děti i veřejnost v rozvíjení digitální gramotnosti a kritického myšlení. Vystoupí také Petra Stupková či Ivan Kutil.

Vedle samotných přednášek bude součástí konference i doprovodný program, včetně občerstvení a prostoru na networking. Vstupenky jsou k dispozici na webu akce.