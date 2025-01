ADC Czech Creative Awards 2025 odstartovaly, soutěž přijímá Early Birds přihlášky

Začíná už 32. ročník prestižní soutěže kreativity v komerční komunikaci a designu ADC Czech Creative Awards, kterou pořádá český Art Directors Club.

Termín pro přihlášky do 32. ročníku v řádném termínu se zvýhodněnou Early Birds cenou je do 31. ledna 2025. Prodloužená lhůta pak trvá do konce února.

Ambicí soutěže je nejen ocenit, ale také napumpovat do oboru trochu čerstvé energie, tolik potřebné k vymýšlení, tvoření a přinášení neotřelých byznysových řešení. A podpořit u kreativních tvůrců i klientů motivaci k práci v oboru.

„V duchu dlouhodobé vize klubu Kreativita má cenu zůstává posláním soutěže oceňovat ty nejkreativnější práce a vyzdvihovat jejich hodnotu. Nadále se chceme rozšiřovat i směrem k designovým studiím nebo jednotlivcům, kteří mají co dočinění s kreativitou jako takovou,“ říká předseda ADC Miky Karas.

„Dobře víme, že na skvělou kreativu je potřeba mít dostatek nadšení a energie. Proto se tento aspekt stává i tématem letošní kampaně ADC Czech Creative Awards se sloganem Get Hyped. K ultimátnímu načerpání energie a nahajpování samozřejmě dojde na slavnostním galavečeru s vyhlášením vítězů,“ dodává.

Samotnou soutěž po dvou ročnících velkých změn letos nečekají žádné významné novinky. Přihlášené soutěžní práce budou hodnotit dle kategorií dvě poroty – Advertising Jury a Art Jury. Celkem zasedne 25 porotců v čele se dvěma zahraničními předsedy.

Loni zavedené osobní prezentace prací, které porota posune na shortlist v kategorii Campaign, se ustálily jako součást hodnocení této královské kategorie.

„Osobní prezentace dávají přihlašovatelům větší prostor pro obhajobu jejich práce před porotou. Zároveň ocenění v kategorii Campaign má největší bodovou váhu v hodnocení Agentury večera,“ vysvětluje výkonná ředitelka klubu Jana Pokorná Valenčíková, proč by si tuto soutěžní kategorii přihlašovatelé neměli nechat ujít.

Galerii přihlášených prací zveřejní ADC 24. března na webu soutěže, kde jsou také dostupné další informace nejen k letošnímu ročníku. Porota bude zasedat od 8. do 10. dubna, kdy také proběhnou zmiňované osobní prezentace.

Zveřejnění shortlistu prací postupujících k ocenění je plánované na 11. dubna. Slavnostní vyhlášení výsledků pak proběhne 30. dubna.