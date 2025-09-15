Zadavatelé a značky
Ostravský Raynet získal posilu z globální scény. Do týmu nastupuje Vojtěch Bořil jako Chief Revenue Officer

© Raynet

  Advertorial

Více než dekádu se Vojtěch Bořil podílel v Kontent.ai na budování globálního B2B byznysu. Od letošního léta se ale vydává vstříc velké profesní změně a posiluje vedení ostravské softwarové firmy Raynet, která vyvíjí nejpoužívanější CRM v Česku.

Kontent.ai je původem česká technologická firma, která vyvíjí headless CMS – Content Management System, určený pro tvorbu, správu a publikaci digitálního obsahu. Bořil byl u zrodu společnosti, která v roce 2015 vznikla jako součástí společnosti Kentico. Raynet je na českém trhu jedničkou ve svém oboru. Nabízí cloudové řešení pro řízení obchodu, které klade důraz především na uživatelský zážitek a jednoduchost. Firma je na trhu přes 20 let a povedlo se jí získat na 20 000 aktivních uživatelů.

V posledních dvou letech se v Raynetu ale začali poohlížet i za hranice republiky a postupně začínají budovat klientskou základnu například v Polsku. Právě Bořil bude v nové roli zodpovědný za obchodní strategii, růst tržeb a upevnění vztahů se zákazníky i partnery, což zapadá do širšího plánu firmy posílit expanzi na evropských trzích a upevnit pozici jednoho z lídrů CRM segmentu.

„Raynet je pro mě ideální kombinací – má energii startupu a zkušenosti scale-upu. Potenciál, který tady vidím, je obrovský. Těším se, že se zapojím do tvorby strategie, go-to-market aktivit a hledání nových cest k růstu,“ říká Bořil.

Při hledání nové role měl dle svých slov jasná kritéria: pracovat na produktu, který zákazníci milují, řešit komplexní, napříč týmy propletené výzvy, mít za zády českou firmu s globální ambicí a spolupracovat s týmem, který žije autentickou kulturou, ne jen pracovní rutinou. „Raynet v seznamu odškrtl všechno,“ doplňuje nový CRO.

