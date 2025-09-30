Hlavním hostem konference Forum Media bude Petr Pavel

Největší oborová akce u nás představí na tři desítky zahraničních řečníků; doplní je přes čtyřicet odborníků z Česka a Slovenska.
Mezinárodní odborná konference Forum Media nabídne v posledním listopadovém týdnu v Praze vystoupení více než 70 špičkových expertů ze všech oblastí profesionální komunikace. Hlavním řečníkem bude prezident Petr Pavel, který se ve svém vystoupení bude věnovat nezastupitelné roli seriózních a na státu nezávislých médií pro fungování demokracie a významu kvalitní novinařiny pro současnou společnost. Na Forum Media se Petr Pavel vrací po čtyřech letech. Tehdy, jen pár týdnů předtím, než Rusko zahájilo svou útočnou válku na Ukrajině, oslovil účastníky konference svým příspěvkem o hybridních metodách vedení války a o síle slova, které – je-li použito jako zbraň – může ničit a zabíjet, nebo naopak chránit.
Konferenci Forum Media, která je největším profesním setkáním svého druhu ve střední Evropě, pořádá každoročně oborový týdeník Marketing & Media. Letos oslaví Forum Media svůj jubilejní 25. ročník. Jeho brány se účastníkům otevřou v úterý 25. listopadu v pražském centru O2 universum.
Program konference bude rozdělen do pěti tematicky zaměřených scén, na kterých se vystřídá bezmála třicet odborníků ze zahraničí. Ti budou reprezentovat špičkové světové univerzity, mezinárodní instituce, významné globální značky, světoznámé kreativní agentury, mediální domy a nevládní organizace z celkem třinácti zemí a tří kontinentů.
Mezi nejznámější jména patří britská spisovatelka a držitelka Řádu britského impéria Julia Hobsbawm, volební stratég britských labouristů Lord Evans ze Sealandu nebo politická marketérka egyptských prezidentů Lamia Kamel, dále světoznámý typograf Luc(as) de Groot či automobilový designér Thomas Ingenlath. Akademickou sféru zastoupí profesorka Jessica Piotrowski z Univerzity v Amsterdamu, profesorka Alison Dagnes z amerického Shippenburghu, profesor Ansgar Zerfaß z německého Lipska nebo profesor Yago de la Cierva z Univerzity Papežského kříže ve Vatikánu. Úplný program je zveřejněn na webu www.forummedia.cz.
Spojovací linkou odborného programu je komunikace ve všech podobách – v médiích, v marketingu, v reklamě nebo v politice. Mezi tématy vystoupení tak budou rezonovat nejen aktuální otázky etiky komerční komunikace, strategie politických kampaní, měření účinku nebo společenské odpovědnosti značek, ale i hledání nových cest k vyrůstajícím skupinám mladých lidí, proměňujících se návyků diváckých a čtenářských skupin anebo budoucnosti práce ve světě pandemií a rozmachu umělé inteligence.
Hlavními mediálním partnerem konference je již tradičně Česká televize.